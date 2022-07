In italiano l’indolenza viene spesso interpretata come pigrizia, in quanto raffigura e rappresenta l’apatia. Ma l’indolenza rappresenta un concetto più “ampio” di assenza di dinamismo che può essere anche e sopratutto mentale. Se tutti abbiamo le nostre “giornate no”, in cui la voglia di fare è pari a 0, per alcune personalità la maggior parte dei giorni si merita questa definizione, anche nel mondo femminile sono presenti le personalità indolenti. Quali sono secondo lo zodiaco le donne che sono quindi “meno attive”?

Queste 3 donne sono le più indolenti secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Vergine

Vergine è una donna assolutamente degna di rispetto, essendo molto attiva…ma esclusivamente quando ciò è strettamente necessario. Infatti si tratta di una personalità che ama svagarsi e tenere il cervello meno attivo possibile. E’ abbastanza conosciuta per “delegare” volentieri qualsiasi mansione. Si definisce una “attiva mentalmente” più che fisicamente ma in realtà è un po’ una scusa.

Sagittario

Ha i suoi tempi, e se messa sotto pressione la donna Sagittario non fa altro che diventare ancopra più apatica ed incostante. Sagittario va presa per quello che è, ossia una personalità affidabile e dotata di grande acume ma che segue una tempistica tutta particolare, che solitamente è compresa tra l’inattività vera e propria ed una “velocità” appena più sostenuta.

Scorpione

Efficiente ma estremamente difficile da “smuovere”. Scorpione nella sua controparte femminile è ancora più posata e votata all’indolenza rispetto a quella maschile. Preferisce sempre attivarsi il meno possibile anche perchè se “pungolata” non conosce via di mezzo, o è iperattiva oppure completamente apatica.