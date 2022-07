La specie umana è indubbiamente dotata di grandi qualità ma anche noi uomini e donne “moderni” dobbiamo fare i conti con la società e con tutte le sfaccettature che possono evidenziare anche le criticità di un carattere. Il concetto di tradimento è uno di quelli più “imperdonabili” in senso assoluto, e anche se spesso si fa riferimento all’adulterio può essere applicato a tantissimi contesti. Eppure numerose religioni e culture evidenziano come virtù principale il perdono: per alcune personalità saper perdonare risulta estremamente naturale e “semplice”. Quali sono secondo lo zodiaco i segni che perdonano quasi immediatamente un torto subito?

Questi segni perdonano (quasi) subito un tradimento. Quali sono?

Gemelli

Diciamo che il perdono cronico del Gemelli non è assolutamente intenzionale, nella maggior parte dei casi. Genelli si trova a perdonare un po’ perchè è un profilo che “sbolle” subito un torto subito così come un’arrabbiatura. Questo non significa che dimentichi un tradimento, anzi.

Sagittario

Anche se ci prova, gli è difficile “tenere il broncio troppo a lungo”. Questo perchè i nati sotto questo segno sostanzialmente hanno priorità decisamente più profonde e diversificate. Insomma il perdono è una naturale conseguenza, anche se questo non sta a significare per forza che “tutto torna come prima”.

Ariete

Un segno genuino, che prende molto a cuore i rapporti umani ma che non riesce a staccarsi dalle persone che ama. Rappresenta un grande pregio ma anche una profonda debolezza del segno che ha invece la fama di essere molto forte, quasi autoritario. Ariete difficilmente dimentica le persone, anche quelle che hanno compiuto atti non positivi nei suoi confronti.