Se hai un gatto fai attenzione a come pulire le orecchie: ecco come fare

Come ben sappiamo i gatti sono degli animali che tengono particolarmente alla loro igiene personale. Considerati come uno gli animali più puliti, molte volte le orecchie vengono trascurate, proprio per la difficolta del micio ad arrivarci da solo. Molte volte hanno bisogno del nostro aiuto per completare la loro pulizia. Ecco qui come fare per pulire in modo corretto le orecchie del nostro micio.

Ogni quanto bisogna pulire le orecchie del gatto

Pulire le orecchie del gatto quando è necessario è molto importante. Però allo stesso tempo bisogna evitare un eccesso di pulizia, in quanto abusare di questa pratica può provocare irritazioni e conseguenti infezioni. Molti gatti hanno orecchie sane e pulite e non necessitano del nostro aiuto per mantenere l’igiene. Tuttavia bisogna intervenire in caso dovessimo notare che le orecchie presentano delle parti sporche o emettono un cattivo odore. Se le orecchie del nostro gatto dovessero apparire rosse, infiammate e dolenti, consultiamo il veterinario prima di procedere, in quanto il micio potrebbe avere un’infezione o persino un timpano perforato.

Come pulire le orecchie

Prima di iniziare bisogna scegliere il momento in cui il nostro gatto sembri rilassato e tranquillo. Ad esempio, l’occasione ideale potrebbe essere dopo il pasto, al termine delle attività di gioco oppure durante la sessione di coccole quotidiana. Il primo passo è quello di controllare le orecchie del gatto, alla ricerca di eventuali parassiti o corpi estranei. Assicuriamoci inoltre che siano sane e di un bel colore rosa, senza macchie, ferite o aree prive di pelo. Se le orecchie sono semplicemente sporche, possiamo procedere alla pulizia. Iniziamo dalla parte più esterna: con una salvietta o un asciugamano inumidito. Iniziate a massaggiare l’esterno dell’orecchio del gatto con delicatezza. Passiamo quindi all’interno dell’orecchio, tamponandolo gentilmente con un batuffolo di cotone immerso nella soluzione detergente e ben strizzato.

I prodotti che non devi mai utilizzare

Molte volte i padroni prendono la decisione di voler acquistare i migliori prodotti per pulire in maniera adeguata le sue orecchie. Per iniziare, l’ideale è servirsi di un apposito detergente auricolare liquido, reperibile in farmacia o nei negozi per animali domestici. In alternativa, è possibile ricorrere a soluzioni “casalinghe”: si può ad esempio utilizzare del comune olio d’oliva, dell’acqua ossigenata o preparare una miscela con alcol e aceto bianco in parti uguali. L’uso di cotton fioc è caldamente sconsigliato: oltre a spingere più in profondità il cerume, i bastoncini cotonati possono causare danni irreparabili al delicato apparato uditivo del gatto.