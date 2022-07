Se per rimuovere sporcizia e cattivi odori da infradito ed altre calzature aperte estive in materiali resistenti all’acqua basta lavarle, non è consigliabile farlo per pulire i sandali in pelle liscia e scamosciata perché potrebbero rovinarsi e, pertanto, ora ti spiego a che trattamenti sottoporli per farli tornare come nuovi e non puzzolenti.

Se i tuoi sandali sono sporchi, lavali in questo modo che nessuno dice

La prima cosa da fare è spazzolare le suole delle calzature con una spazzola a setole piuttosto rigide per poi passare sulla loro superficie un batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato, sostanza che, oltre a disinfettare, rimuove terra e sporco residuo.

Se sulla suola rimanesse appiccicata della gomma da masticare che stentasse a venir via, sempre dopo aver fatto la spazzolatura, chiudi in un sacchetto il sandalo interessato e mettilo in freezer per circa 2 ore in modo che il chewing gum si indurisca e possa essere staccato facilmente con un coltello non appuntito.

Fatto ciò, rimuovi polvere e il grosso della sporcizia dall’interno e dall’esterno dei sandali con un’altra spazzola perfettamente pulita e dalle setole morbide che non possa graffiarli.

Qualora fossero cadute delle gocce di pioggia sulla pelle esterna del paio di calzature, è consigliato, dopo averne effettuato la spazzolatura, bagnarne le parti rimaste asciutte con un panno inumidito in acqua ma non zuppo per evitare la formazione di aloni.

Prepara una soluzione di 2 parti di acqua, 1 di aceto bianco e poche gocce di detersivo per piatti liquido. Mescola bene la miscela e versala in uno spruzzino. Spruzzala sui sandali da pulire. Tamponala sulla loro superficie. Insisti delicatamente su eventuali macchie. Rimuovila con un panno morbido inumidito.

Dopo aver pulito i sandali, falli asciugare del tutto idoneamente e lontano da fonti di calore.

Pelle e Nabuk

Quando i sandali sono di pelle e nabuk sono più delicati e si sporcano prima rispetto a quelli lisci, vanno spazzolati quando sono del tutto asciutti e dopo ogni uso.

Evita di fare movimenti avanti-indietro, aumenta leggermente la pressione in presenza di sporco ostinato, residui di fango o graffi e, dopo averli spazzolati in tal modo, passa sui sandali un panno morbido, asciutto e pulito.

Per togliere la muffa dai sandali che non possono essere sottoposti ad ammollo in acqua, la prima cosa da fare è rimuoverne la maggior parte possibile con uno straccio asciutto da eliminare subito dopo averlo usato.

Poi li si espone al vapore prodotto dall’acqua in ebollizione o generato dalla spazzola stiratrice e, una volta che saranno inumiditi, li si spazzola.

Se dovessero rimanere delle macchie di muffa, le si può eliminare tamponandoci sopra una soluzione preparata con 1 parte di alcool denaturato e 9 parti di acqua tiepida.