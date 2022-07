Innaffiare le piante è una delle accuratezze che possiamo riservare alle nostre care piantine. Questa operazione però va fatto nel modo corretto, altrimenti si rischia di rovinare la pianta.

Se innaffi le piante durante il giorno potresti danneggiarle, ecco perché

Il momento ideale per irrigare le piante è quando il terriccio risulta secco al tatto. Dipende anche se la pianta è posta in vaso e in quel caso anche dalla grandezza del vaso, poi dalla sua esposizione al vento e al sole e dal tipo di pianta. Per le piante in grandi vasi è più adeguato bagnarle in abbondanza a distanza di tempo, invece che poco tutti i giorni.

È bensì importante annaffiare frequentemente le piante coltivate in vasi piccoli, dove l’evaporazione è molto elevata e la terra asciuga in poche ore, soprattutto in estate e se esposte al sole, come succede con molte piante fiorite. Se impiegate un annaffiatoio, cercate di bagnare soltanto il terreno e non le foglie o i fiori. Tante piante non lo sopportano.

Ci sono annaffiatoi con becco molto lungo volutamente per questo scopo. Le piantine che apprezzano l’umidità ambientale, potranno essere trattate con un vaporizzatore. Per quanto riguarda il momento della giornata in cui annaffiare, conviene sempre annaffiare al mattino presto o la sera tardi. Ovvero quando il clima è fresco e l’acqua evapora più gradualmente.

Mai annaffiare le piante nelle ore centrali del giorno, perché lo shock termico per le radici sarebbe smisurato e la forte evaporazione causerebbe la perdita veloce dell’umidità disponibile e questo potrebbe portare addirittura alla morte della pianta. Poi, molte piante mal sopportano il cloro che troviamo nella rete idrica. La soluzione migliore, economica e ambientalista, sarebbe la raccolta dell’acqua piovana. Oppure possiamo lasciare decantare l’acqua del rubinetto durante la notte nell’annaffiatoio.

Per i vasi sono parecchio pratici gli irrigatori a goccia, che permettono di misurare l’irrigazione quando e dove necessario. Se collegati a una centralina, oltre a tutelare la condizione perfetta per la crescita della pianta, ci liberano da questo compito anche quando siamo in vacanza. Quindi ecco come poter innaffiare in maniera corretta le vostre piante e soprattutto di non farlo nelle ore centrali del giorno.

Se seguirete i nostri consigli, le vostre amate piantine avranno vita lunga anche nella stagione del caldo torrido.