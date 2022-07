Se non sai che animale da compagnia scegliere, valuta queste cose

Gli animali da compagnia sono noti per essere degli animali che istaurano un rapporto di affetto con l’essere umano, e quindi riescono a convivere facilmente con loro. Fino a molti anni fa gli animali domestici per eccellenza erano i cani e i gatti, ma con l’andare del tempo la scelta è divenuta maggiore. Ogni animale domestico è impegnativo come qualsiasi altro.

Il coniglio

Il coniglio è da qualche anno molto apprezzato e molto richiesto come animale da compagnia. Affettuoso e socievole, docile e tranquillo, è subentrato a far parte della vita di molte persone. Il coniglio nano è un animale abituato a muoversi in natura, e per questo è un animale molto socievole e che si adatta alla presenza di adulti e bambini. Una delle loro caratteristiche è quella di essere un animale timoroso, e questo si vedrà una volta che entrerà nelle vostre case. Quando entrerà nel vostro ambiente domestico, avrà bisogno di un po’ di tempo per abituarsi e familiarizzare con l’ambiente. Per agevolarlo, sarà sufficiente parlargli spesso e premiarlo per abitarlo alla presenza della famiglia in maniera graduale. Bisogna fare attenzione al fare dei gesti bruschi e violenti, tenete a mente che ha un’ossatura molto fragile e rischia di rompersi le ossa. Una delle sue esigenze è quella del non sentirsi mai abbandonato, non lasciatelo per molte ore all’interno della gabbia e giocate spesso con lui.

Il cincillà

I cincillà sono i perfetti animali da compagnia, non troppo impegnativi e perfetti da tenere in appartamento. Dolcissimi, intelligenti, molto attivi e vivaci, sono ritenuti più intelligenti del coniglio e più simpatici del criceto. Famoso per la sua pelliccia fitta e morbida, per molti anni è stato sfruttato per l’industria tessile per confezionare capi di abbigliamento. Il cincillà usa il suo pelo sia per proteggersi dal freddo, sia per difendersi. Per difendersi usa scuotere il corpo allo scopo di perdere il pelo e di conseguenza confondere il suo assalitore. Tenete a mente che la loro coda è molto delicata, quindi evitate di tirargliela. I cincillà domestici, una volta superata la timidezza iniziale, sono molto socievoli. In certi casi sarà possibile anche addomesticarli. Inoltre, amano molto le coccole e le carezze.

Il furetto

I furetti sono degli animali indipendenti, curiosi intelligenti e poco impegnativi. Sono molto affini a cani e gatti per il loro carattere affettuoso e per la capacità di interagire con l’uomo. Vivono accanto all’uomo dal tempo dei greci e dei romani. Strinsero ben presto un rapporto quasi simbolico con l’uomo e divennero ben presto prefetti animali da compagnia. Il furetto domestico non sa vivere indipendentemente e dovrà dipendere a 360 gradi dall’uomo, e proprio come cani e gatti, non ama la solitudine. Molta della sua popolarità deriva dal fatto che il suo pelo è anallergico. E’ un simpatico animaletto che non ha bisogno di molte cure, con l’unica accezione che ama molto la pulizia e di conseguenza richiede una maggior frequenza di lavaggi.