Vuoi perdere peso? usa lo yogurt! Ecco come mangiarlo

Lo yogurt è un metodo efficace per contrastare l’aumento del peso ma poche persone sfruttano questo potere nascosto.È il momento di assumere i probiotici. Le ricerche dimostrano che il consumo regolare di alimenti ricchi di probiotici, come lo yogurt, può aiutare a perdere peso e a mantenerlo. I batteri probiotici non solo aiutano a digerire il cibo e a sintetizzare le vitamine, ma favoriscono anche il metabolismo dei grassi e prevengono l’accumulo di grassi nocivi nell’organismo.

In altre parole, aggiungere più alimenti probiotici alla nostra dieta non solo può aiutarci a perdere peso più velocemente, ma anche a evitare che i chili tornino una volta perduti. L’unica limitazione nel consumo di yogurt riguarda le persone intollerante al latte che devono virare la propria scelta alimentare verso un prodotto vegetale a base di soia, cocco o riso.

Lo yogurt è ricco di qualità nutrizionali

Lo yogurt favorisce la salute di ossa, pelle e muscoli. È ricco di calcio e può anche contribuire a ridurre il rischio di diabete e obesità. Contiene anche proteine del siero del latte, le quali possono essere estremamente utili per la perdita di peso poiché sono un’ottima fonte di aminoacidi a catena ramificata (BCAA), che stimolano la sintesi proteica muscolare.

Mangiare yogurt con probiotici può anche ridurre il desiderio di cibo e promuovere le abitudini alimentari sane. Alcuni studi hanno rilevato che le persone che consumano regolarmente yogurt ricco di probiotici provano un desiderio di cibo meno intenso e si presentano in maniera meno frequente anche gli episodi di abbuffate.

Alcuni studi suggeriscono che il consumo di alimenti ricchi di probiotici possono contribuire ad aumentare la velocità del metabolismo di circa il 20%, aiutando a perdere più velocemente il grasso, soprattutto nella zona addominale. I ricercatori ritengono che i probiotici favoriscano la scomposizione dei grassi e aumentino il numero di calorie bruciate. Questo può portare a una significativa perdita di peso nel tempo soprattutto in quelle persone che soffrono di intestino pigro o fenomeni di metabolismo rallentato.

Molte persone ricorrono a cibi poco sani quando sentono fame, come patatine o biscotti. Ma il consumo regolare di probiotici può aiutare a sentirsi sazi più a lungo, rendendo più facile evitare spuntini spezza fame. Gli studi dimostrano infatti che il consumo di alimenti ricchi di probiotici può ridurre la quantità di grelina, l’ormone della fame, nell’organismo. Un intestino sano può aiutare a prevenire malattie croniche come l’obesità, il diabete di tipo 2, le malattie cardiache e alcuni tipi di cancro.

Come consumare l’alimento

Potete aggiungere lo yogurt alla vostra dieta in diversi modi. Per esempio la mattina associato all’avena per una colazione bilanciata. Il pomeriggio sull’insalata per un condimento cremoso. O la sera nel frullato in abbinamento alla frutta. Lo yogurt può essere utilizzato anche per preparare numerosi dessert e altri piatti.

È importante ricordare che lo yogurt può essere utile per la perdita di peso, ma non è una pillola magica. Non farà perdere peso senza sforzo, ma può rendere più facile raggiungere i vostri obiettivi di salute e di benessere.