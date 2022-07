Lo sgrassatore è un alleato molto importante per la pulizia della casa, infatti spesso viene usato per avere una pulizia più accurata e pulire lo sporco più resistente. Di solito però, lo sgrassatore che si trova al supermercato è un prodotto molto chimico e aggressivo, quindi fa sia male al nostro corpo ma anche alla superficie su cui lo andiamo ad utilizzare. Esistono però alcuni però sgrassatori naturali molto utili per pulire la nostra casa. Andiamo a vedere quali sono.

Agenti sgrassanti naturali migliori da usare per la casa: ecco quali sono

Il primo di cui dobbiamo parlare è il bicarbonato di sodio, il quale ha un elevato potere assorbente per gli odori e per le macchie di unto. Quindi è ideale per la pulizia di tutta la casa, soprattutto per la cucina, gli elettrodomestici che stanno a contatto con il cibo, ad esempio come il frigorifero, il forno, il piano cottura e il lavello.

Per fare uno sgrassatore naturale, per pulire la cucina si può sciogliere 1 cucchiaio di bicarbonato in 500 ml di acqua distillata o del rubinetto se non c’è molto calcare. Si possono anche aggiungere 10 gocce di olio essenziale, così da profumare il tutto. Si deve aggiungere, per finire 1 cucchiaino di detersivo ecologico per i piatti per aumentare il potere sgrassante

Dopo aver fatto il composto, si può mettere in uno spruzzino e per poi spruzzarlo sulle superficie, per eliminare le macchie. Bisogna lasciarlo agire per alcuni minuti prima di rimuoverlo, dato che il bicarbonato ha bisogno di un po’ di tempo per agire in maniera efficace.

Limone

Anche il limone può essere usato come detersivo sgrassante e ha anche un buon odore. Rende tutto più lucente e brillante, soprattutto i vetri. Andiamo quindi a vedere qual è la ricetta giusta da seguire. Basterà tagliare a fette 5 limoni e lasciarli a macerare per 1 settimana in 1 litro di aceto bianco. Dopodiché, passati i 7 giorni bisognerà filtrare l’infuso con un colino e butta via i residui dei limoni.

Anche in questo caso, si può mettere in uno spruzzino e averlo pronto all’uso quando serve. Si può usare anche per la lavastoviglie.

Sapone Marsiglia

Anche il sapone di Marsiglia si può usare ed è molto più delicata da usare sulle superfici. Si usa per sbiancare i pensili della cucina o gli infissi. Per preparare un buon sgrassatore si deve mettere a scaldare in un pentolino 900 ml di acqua demineralizzata. Si devono poi mettere 4 cucchiai di sapone di Marsiglia e mescolarli con un cucchiaio di legno fino a farlo sciogliere completamente. Dopodiché bisogna farlo raffreddare e poi mettere in uno spruzzino.