L’alloro è un’erba appartenente alla famiglia delle Lauraceae, è una pianta nativa dell’Anatolia e delle regioni sul mar Mediterraneo che nel corso dei secoli è stata seminata in tutto il sud europeo.

Questa erba oltre ad avere funzioni sostanziali per il nostro organismo, è utilissima anche in casa come rimedio naturale a tutti i problemini domestici in cui ci imbattiamo. Oggi vedremo cosa succede se mettiamo l’alloro in lavatrice.

Aggiungi l’alloro in lavatrice quando lavi capi colorati, il motivo ti stupirà

Quando usiamo detersivi non giusti può capitare che i nostri capi perdono di colore e vivacità. Anziché che gettare via i tuoi capi opachi, puoi dargli una nuova vita e una nuova luce usando appunto l’alloro. Le foglie di alloro possono essere, difatti, un preziosissimo aiuto per tentar di recuperare il colore originale dei tuoi vestiti.

Diversi le inseriscono direttamente nel cestello della lavatrice, altri scelgono invece per un decotto. Vediamo subito come realizzare quest’ultimo. Per fare ciò avremo bisogno di: una manciata di foglie di alloro, acqua e bicarbonato. Versate in una pentola le foglie di alloro, 10 ne basteranno. Aggiungete poi 4 cucchiai di bicarbonato e dell’acqua.

Collocate la pentola sul fuoco e una volta raggiunta l’ebollizione, fate cuocere per almeno 30 minuti, rimescolando di tanto in tanto. Trascorso questo tempo fate raffreddare il miscuglio immergeteci dentro i capi colorati che hanno bisogno di essere salvati e lascia in ammollo per 24 ore.

Solo dopo che saranno passate queste ore si potrà lavare i singoli abiti per poi lavarli una seconda volta a mano o in lavatrice, conseguendo così un risultato incredibile. I tessuti, grazie alle proprietà dell’alloro che riescono a rinvigorire i colori, torneranno come nuovi.

Oltre al trucchetto dell’alloro prima del lavaggio in lavatrice, però, vi sono altri metodi per avversare i vestiti sbiaditi, e si tratta sempre di ingredienti che tutti troviamo in casa, o comunque agevolmente al supermercato.

Si tratta del sale e dell’aceto di mele, che sono due compagni perfetti per poter avere capi super brillanti. Tali potete provare ad usarli se l’alloro non avrà funzionato, ma possiamo assicurarvi che questa erba non vi deluderà. Quindi usa questa pianta in lavatrice per ravvivare i vostri amati capi scoloriti, seguite i nostri passaggi e vedrete dei risultati perfetti.