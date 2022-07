Il termine logorroico spesso viene “scambiato” con l’essere chiacchieroni ma non sempre le due terminologie coincidono: il chiacchierone infatti ama parlare ma la chiacchiera viene utilizzata anche come riempitivo, mentre il logorroico è dotato di estrema verbosità e in quasi tutti i casi non riesce ad essere sintetico. Il termine definisce anche un ritmo serrato di comunicazione che porta il suddetto soggetto ad essere percepito come fastidioso e petulante. Secondo lo zodiaco i più logorroici sono sopratutto i seguenti segni. Li conosci?

Conosci i segni più logorroici dello zodiaco? Sono questi!

Bilancia

E’ il segno delle “parole a vuoto”, colui/colei che ama andare in profondità nei significati nei principali concetti che espone ma che solitamente è molto fumo e poco arrosto. Bilancia non è decisamente dotato del dono della sintesi ma la sua verbosità è sopratutto intenzionale, quindi “vuole essere” logorroico anche perchè ama essere percepito come preciso e definito nella comunicazione.

Scorpione

Loro non sono così chiacchieroni ma nel contesto giusto, e quando sono a loro agio, diventano incredibilmente verbosi, un vero fiume in piena in fatto di parole. Però rispetto ad altri logorroici non è così fastidioso e petulante. E’ il logorroico “meno peggio”, in sostanza.

Leone

Leone è altrettanto “tollerato” ma spesso esce dal “circondario”, finendo così di parlare del nulla in poco tempo. Però ama essere ascoltato ma anche ascoltare, quindi sembra quasi indelicato provare a fermarlo a meno che non sia lui a deciderlo. Leone del resto non ama essere interrotto in maniera brusca: deve essere lui a farlo.