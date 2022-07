Il sale è uno degli elementi indispensabili per il nostro organismo, ma non solo anche per le nostre ricette in quanto il sale riesce a dare più gusto alle nostre pietanze. Anche se il corpo si soddisfa con una dose giornaliera di non più di 4 grammi di sale, spesso si arriva ad assumerne dieci o dodici volte la misura occorrente.

Poi, non bisogna osservare solo la misura perché anche la qualità del sale pesa sul nostro benessere. Il sale bianco utilizzato di solito in cucina patisce diversi processi di raffinazione che portano alla mancanza di molti minerali a favore di un maggior contenuto di sodio. Abbondare con quello bianco significa rovinare la salute con il rischio di patologie legate all’ipertensione e a problemi cardio-vascolari.

Per il nostro benessere è bene quindi cercare di limitare il più possibile la sua aggiunta nei cibi ritrovando dei sapori a cui non siamo più avvezzi. Oggi vedremo come poter sostituirlo nella nostra routine alimentare giornaliera.

Ecco come sostituire il sale nell’alimentazione per stare meglio

Iniziamo con il gomasio, questo è un condimento nativo del Giappone composto da sale marino e semi di sesamo tostati. Il punto di forza del gomasio sta proprio nella presenza dei semi di sesamo che essendo per natura molto saporiti riescono a dare gusto ai cibi aiutando a ridurlo gradualmente.

Poi non possiamo non citare il pepe. Il suo gusto piccantino sarebbe in grado di dare sapore anche al cibo più insipido senza inserirne nemmeno un grammo. È risaputo che l’aggiunta del pepe nelle pietanze serve ad agevolare la loro digestione, in più al pepe si conferiscono proprietà antisettiche e antinfiammatorie. Legato alla curcuma ne rafforza le proprietà antiossidanti e antitumorali.

Abbiamo anche il sale marino integrale. Questo se proprio non si riesce a diminuire il sale che almeno sia di qualità. Quello marino integrale non affronta tutto il processo di raffinazione del sale comune mantenendo molti minerali. Quindi, a parità di peso, il marino integrale racchiude meno sodio ed è più salutare.

Infine per rimuoverlo dalle insalate ma esaltarne comunque il sapore, la soluzione migliore è il succo di limone. Eccovi dunque dei modi genuini per sostituirlo a tavola ma comunque avere un apporto di minerali ottimo per l’organismo.