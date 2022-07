Se al mondo esistono sempre più personalità introverse, e “chiuse”, solitamente quelle di maggior “successo sociale” rappresentano almeno in apparenza, coloro che invece sono dotate di una carica emotiva “esterna”, che li porta ad essere espansivi e comunicativi fin dal principio. Queste personalità sono tendenzialmente portate a non tenere nascosti i sentimenti, anche quelli più profondi e radicati, che solitamente sono solo parzialmente “filtrati” dal carattere. Anche tra gli uomini in molti casi quelli di maggior successo e quelli percepiti come sinceri ed espansivi fanno decisamente parlare: quali sono gli uomini più espansivi dello zodiaco?

Ecco gli uomini più espansivi dello zodiaco. Li conosci?

Acquario

Raramente è sgarbato ma indubbiamente risulta essere piuttosto diretto e comunicativo. L’uomo Acquario è una sorta di “libro aperto”, che non lascia nascosto un sentimento o un’emozione a lungo. Si tratta del principale pregio ma anche del “peggior difetto” dell’Acquario che nell’ambito sentimentale è comunque decisamente apprezzabile per il suo essere molto espansivo.

Toro

Anche se inizialmente può apparire un po’ rude, l’uomo Toro è assolutamente dotato di empatia e non fa quasi nulla per caso. E’ molto espansivo ma è dotato di una profonda sensibilità che per non evidenzia subito ma che fa parte del carattere di questa personalità.

Pesci

Pesci non è così espansivo all’inizio anche Pesci che però essendo molto sensibile e comunicativo (anche se non è un chiacchierone) si adatta molto facilmente ai contesti. Essere espansivi rappresenta il miglior modo per evidenziare gli aspetti peculiari della propria personalità che sono comunque molti