Ecco la lista degli hotel più belli della Sicilia: rimarrai a bocca aperta

La Sicilia è una delle mete più gettonate per trascorrere qualsiasi tipo di vacanza, che sia in estate o in inverno. Vi sono degli hotel in giro per a regione, che vi lasceranno senza fiato, per la loro bellezza e per la loro posizione strategica. Ma vediamo quali.

Hotel Villa Athena, Agrigento

Una location esclusiva con una vista spettacolare sulla Valle dei Templi di Agrigento. Villa Atena infatti è l’unico hotel a 5 stelle immerso nel cuore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, con ingresso diretto ed esclusivo. L’Hotel Villa Athena, che vanta anche un centro benessere e una piscina all’aperto, occupa un’elegante villa settecentesca a soli 200 metri dal Tempio della Concordia, un autentico capolavoro del 5º secolo a.C.

Villa Igiea, Palermo

Nuova riapertura per questa storica villa, progettata in grande stile dall’architetto siciliano Ernesto Basile per volere della famiglia Florio, che venne inaugurata nel 1900 come hotel e divenne ben presto la meta privilegiata di aristocratici e attori di Hollywood. Villa Igiea, presenta delle camere e suite con elementi classici e stile contemporaneo. Questo lo rende un palazzo iconico della città di Palermo, direttamente sul mare e ai piedi del Monte Pellegrino. Inoltre è entrata di recente a far parte della collezione firmata Rocco Forte Hotels.

Verdura Resort, Ribera

A 40 km da Agrigento, situato in una valle sulla costa della Sicilia, con vista mare e circondato da uliveti vi sta un luogo paradisiaco. Stiamo parlando del Verdura Resort rappresenta un’eccellenza dell’ospitalità, una struttura di altissima qualità che si integra nel paesaggio in perfetta armonia con il territorio circostante. Esso si presenta infatti come un’oasi di lusso immersa nella pace della campagna siciliana. Oltre alla Spa, una delle più avanzate in Europa, la struttura dispone di 6 campi da tennis, 2 campi da golf, 1 campo da 9 buche, una piscina a sfioro da 60 metri, una palestra e piste da jogging costeggiate. Inoltre Potrete scegliere di soggiornare in una delle splendide camere con patio e vista mare.

Monaci delle terre nere, Catania

Ai piedi del Monte Etna, Monaci delle terre nere è un’ex cantina immersa nel verde e nei vigneti, a 500 metri sopra il livello del mare e a 2 km dalla città di Zafferana Etnea. Situate nell’edificio storico principale o immerse nei vigneti della proprietà, le eleganti camere di questo country boutique hotel presentano elementi originali come soffitti con travi a vista o pareti con pietra a vista. Una struttura che conserva l’identità storica e territoriale di un luogo ricco di fascino ed energia. Inoltre viene scelto molti anni fa dai monaci per le sue straordinarie caratteristiche.