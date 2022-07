Il 20° secolo sarà ricordato come quello dell’evoluzione tecnologica delle comnicazioni: invenzioni che oggi fanno parte delle abitudini quotidinane come il “tenersi in contatto” tramite una comune telefonata rappresentano una profonda evoluzione di invenzioni un tempo considerabili un “lusso”. Il telefono ha condizionato il sistema delle comunicazioni tra i cittadini comune in un modo estremamente incidente, e il processo che ha portato alla diffusione della tecnologia mobile “passa” anche per invenzioni come il gettone telefonico. Anche se i più giovani potrebbero non averlo mai utilizzato, ha costituito uno strumento utilizzato per buona parte dello scorso secolo.

Strumento necessario

Il gettone infatti è stato concepito nelle prime decadi del Novecento con la prima diffusione del telefono pubblico: nel nostro paese la prima applicazione, inizialmente a fini “dimostrativi” risale al 1927, durante la Fiera Campionaria di Milano. I gettoni in questione, realizzati dalla Stipel (una delle principali aziende telefoniche che negli anni 60 confluirono nella SIP, che poi diventerà Telecom nei decenni successivi), questi oggetti erano stati concepiti per far funzionare i telefoni pubblici presenti alla Fiera a scopo dimostrativo. Oltre alla Stipel, altre aziende telefoniche operanti in tutto il territorio nazionale iniziarono a produrre gettoni di varia forma e costituzione a partire dagli anni 30 ma fu solo dopo il secondo conflitto mondiale, e con la diffusione delle cabine telefoniche (la prima risale al 1952) che questi oggetti sono diventati assolutamente indispensabili.

Hai il gettone telefonico 7711? Ecco quanto vale. “Pazzesco”

Dal 1959 al 1980 il gettone fu unificato e sviluppato in un modello unico, con 4 cifre presenti su uno dei lati. Queste cifre indicano rispettivamente l’anno e il mese di produzione quindi il gettone 7711 risale al 1977, realizzato nel mese numero 11, ossia novembre. Diverse aziende hanno sviluppato quest gettone, il più interessante reca la sigla UT (Urmet Costruzioni) e vale da 1 euro (condizioni buone) a 7-8 euro (condizioni paragonabili al nuovo).

In generale tutti i gettoni sono oggetti collezionistici di grande impatto culturale, simbolo di un’epoca non così lontana ma che tecnologicamente parlando appare estremamente remota.