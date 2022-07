Mangiare lo yogurt aiuta a perdere peso, ma solo in questo modo

Lo yogurt è uno degli alimenti che rientra nella diete dimagranti. Leggero, poche calorie e ricco di proteine, anche molto digeribile. Lo yogurt aiuta a perdere peso ma solo se in un modo specifico. Vuoi sapere quale?

Mangiare lo yogurt fa perdere peso: scegli questo

Non tutti però sono capaci di farti perdere peso e fanno bene alla salute. Perché spesso hanno molti zuccheri o conservanti. Spesso capita che alcuni bianchi abbiano anche succo d’uva che, sebbene evochi un ingrediente naturale, lo rende più zuccheroso. Così come il saccarosio, anch’esso alza la glicemia e favorisce l’aumento di grasso.

Quello che dovresti mangiare per la dieta è solo lo yogurt greco. Contiene proteine, aiuta a dimagrire ed è anche molto digeribile. Ipocalorico e con pochi zuccheri, alcuni marchi aggiungono crema di latte che migliora il gusto, ma resta sempre ipocalorico!

Si può scegliere nella versione intera, sostanziosa ma completa e adatta a colazione o per sostituire un pasto; oppure in quelle al 2% e allo 0% di grassi, con meno calorie adatte agli spuntini e con l’aggiunta di mandorle e frutta. Sono tutte un concentrato di proteine, ma sono sani e buoni per la salute rispetto a quelli magri o normali che trovi al supermercato. L’importante è sceglierlo sempre bianco, ossia “alla greca” senza sciroppi, frutta e altro che sono dannosi e inutili.

Per dimagrire velocemente

Uno studio conferma che chi lo mangia giornalmente è più magro. Non a caso esso è consigliato per le diete e soprattutto per la chetogenica. Lo confermano alcune ricerche pubblicate sull’International Journal of Obesity.

Gli esperti affermano che il consumo di uno yogurt al giorno è associato ad un indice di massa magra maggiore, con un girovita più piccolo. La scelta più semplice e sicura è quella di uno yogurt greco bianco. Esso garantisce un ottima digestione, non fermenta ed è adatto anche a chi è intollerante al lattosio. Aiuta a gestire il grasso, sgonfiando la pancia.

In più, contiene calcio e vitamina B12, aiuta a mantenere sane le ossa, tiene a bada la pressione arteriosa ed è saziante. La presenza di grassi e proteine è ciò che fa dimagrire di più perché i grassi sono quelli buoni che servono in una dieta ipocalorica.

Secondo gli studi, grazie ad una dieta dello yogurt, si possono perdere velocemente anche 4 o 5 chili di grasso, perché sgonfia la pancia e aiuta anche ad eliminare il grasso sull’addome. Inoltre aiuta anche l’intestino a combattere la stipsi, bruciore di stomaco, grazie ai fermenti lattici naturali presenti.

Ovviamente si consiglia di fare una colazione a base di yogurt e di non sostituirlo ai pasti normali. In genere al mattino aiuta di più il dimagrimento, perché stimola il metabolismo. Si può mangiare anche insieme alla frutta di stagione o secca.