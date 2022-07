L’estate oltre alle belle giornate e le temperature torride, porta con sé anche i tanti colori dei fiori di stagione. Oggi vedremo i migliori fiori che fioriscono a luglio, che potranno colorare i vostri giardini e i vostri balconi.

Nessuno lo sa, ma questi sono i fiori più belli di luglio: ecco quali

Iniziamo con la gerbera. Questo è un fiore da clima tropicale. Difatti vive in paesi caldi, come quelli dell’Africa e del sud America. Sono mercanteggiate da noi già dalla fine del 1800, quindi se ne trovano molti ibridi. Le varietà sono numerose, almeno quante i colori: rosa, rosso, viola, bianco, giallo, arancio.

I fiori sono molto graditi in quanto recisi, perché nell’acqua del vaso possono resistere anche più di una settimana. Non hanno bisogno di particolari cure. Le infiorescenze sono copiose e ci sono anche più fioriture della pianta nell’arco di tempo che va primi caldi estivi fino all’inizio dell’autunno. Seminare delle gerbere significa quindi avere un giardino o un balcone colorato per tanto tempo e con pochissime cure.

Per prendervene cura basterà innaffiare senza abbondare con l’acqua, che difatti è la cosa migliore per la salute del fiore.

Passiamo ora ad un fiore molto conosciuto anche in Italia, la ginestra. Questo, invece, è un fiore tipico delle aree dell’Europa meridionale, Nord Africa e Medio Oriente. Per questo è semplice trovarla in Italia. In realtà il nome individua una famiglia di fiori, non un tipo in particolare. Difatti quelle più comuni sono la spinosa, quella dell’Etna e quella dei carbonai.

La ginestra regge bene le temperature basse ed anche quelle più alte, non ha timore né i periodi di aridità, né l’esposizione diretta ai raggi del sole. I fiori sono dolcemente profumati e danno dei frutti di forma affusolata. Si suggerisce di tagliare le punte dei rametti di questo arbusto successivamente alla fioritura, in autunno, per farlo sviluppare più forte ed odoroso. La ginestra si accontenta anche solo delle piogge per essere irrigata, per questo è tanto comoda da collocare in giardino o sul balcone.

Quindi questi due stupendi fiori sono anche i più affascinanti di luglio, facili da curare e con colori vivacissimi. Se dunque volete colorare i vostri giardini e balconi con i fiori di stagione, scegliete questi e i risultati saranno straordinari.