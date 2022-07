Il jeans rappresenta da oltre un secolo molto di pìù di un capo di abbigliamento, ma uno status symbol che ha “normalizzato” il concetto di “normalità comune”, oltre ad accentuare il concetto di pantalone in senso generale. Il jeans infatti è divenuto nel corso dei decenni qualcosa da indossare di estremamente comune, che risulta adatto ad un grande numero di contesti sociali. Ma anche se è costituito da una struttura fisica piuttosto resistente (il tessuto denim), prendersene cura non è così scontato come potrebbe sembrare: infatti il jeans, che deve il suo nome ad una particolare tonalità di blu, definito blu di Genova, può facilmente rovinarsi se non lavato e trattato adeguatamente. Come NON bisogna lavare i jeans?

NON lavare mai i jeans in questo modo o li rovinerai: ecco la guida

In primis bisogna ricordarsi che rispetto alla quasi totalità degli abiti, il jeans tradizionale tende ad assorbire meno l’acqua e la sporcizia, quindi ha meno necessità di essere lavato con costanza: con un po’ di attenzione è assolutamente normale lavare un jeans dopo diversi giorni di utilizzo. Addirittura più di qualche persona sostiene che i jeans non andrebbero addirittura lavati ma semplicemente lasciati “riposare” e “scossi energicamente”. Ma volendo fare una lista a mo di “guida”, cosa NON bisogna fare durante il lavaggio dei jeans per evitare di rovinarli?

Evitare le alte temperature: un jeans tradizionale non dovrebbe essere lavato a temperature superiori a 40 gradi. In caso contrario può rovinarsi irrimediabilmente e restringersi.

Non mettere i jeans in asciugatrice, in quanto questo elettrodomestico tende a stropicciare parecchio il tessuto.

Allo stesso modo, mai lavare a secco un jeans: questa metodologia tende a rovinare irrimediabilmente le fibre e la struttura stessa.

Sempre meglio inserirli nel cestello della lavatrice al rovescio, così da proteggere la parte esterna. Evitare di lavare in lavatrice più di un jeans alla volta: le parti metaliche infatti potrebbero portare ad danneggiamento.