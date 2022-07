Oroscopo domani Paolo Fox, 26 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, martedì 26 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 26 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai sempre Giove in aspetto favorevole: non temere, il tuo riscatto è dietro l’angolo. Ora, però, è importante mandare giù qualche rospo, specie se hai dovuto affrontare un cambiamento che non avresti voluto, un trasferimento non voluto. O forse una situazione di stallo. Meglio temporeggiare. Cerca di usare cautela e non sottovalutare nessun dettaglio.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani starai decisamente meglio, dopo alcune giornate in cui la Luna storta ti ha messo sotto pressione. D’ora in avanti potrai lavorare sui tuoi progetti con più determinazione, perché avranno sviluppi importanti il prossimo anno. Non trascurare l’amore, di recente lo ha messo un po’ troppo in secondo piano, per occuparti della tua vita pratica. Dovresti sfruttare Venere attiva fino al 10 di agosto.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai adoperarti per colmare una lontananza in amore. È da maggio scorso che stai trascinando delle tensioni o dubbi nel rapporto di coppia, forse uno dei due è stato male o c’è stata dell’agitazione. Cerca di pensare alle vacanze, goditi un po’ di ferie e soprattutto sii prudente fino al 10 agosto. Dopodiché Venere tornerà attiva e ti darà manforte.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani potrai aspettarti di vivere piccole o grandi passioni, dipenderà da te. In amore dovresti buttarti senza timore, anche se in passato hai sofferto per una separazione. Sul fronte lavorativo potrebbero esserci più incertezze. Ancora di più se negli ultimi giorni ci sono stati dei cambiamenti o se devi ripartire da capo. Martedì e mercoledì molto interessanti.