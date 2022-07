Per pulire le lenzuola usa questa soluzione geniale e veloce

Pulire le lenzuola in estate è una priorità perché sudiamo molto e di conseguenza asciamo un odore persistente nei tessuti. Lo so che non pulire la biancheria da letto non è la cosa più entusiasmante da fare, ma è essenziale per mantenere l’igiene della casa. I batteri e gli acari della polvere possono prosperare nella biancheria da letto, creando un ambiente perfetto per gli allergeni che sono noti per causare asma e allergie.

Le lenzuola dovrebbero essere pulite una volta alla settimana come minimo, ma durante l’estate e in inverno se teniamo il riscaldamento acceso e tendiamo a sudare molto meglio aumentare i lavaggi a due a settimana. Potrebbe sembrare una spesa superflua, ma cambiare le lenzuola una o due volte la settimana è il modo più salutare per lavare via la pelle morta e i rifiuti organici del corpo che possono accumularsi sulle lenzuola.

L’aspirapolvere sul materasso e sui cuscini

La maggior parte delle persone passa l’aspirapolvere su tappeti e divani, ma non sui materassi e sui cuscini. Passare l’aspirapolvere sul materasso una volta alla settimana può ridurre gli acari della polvere, gli allergeni e i microbi. Per pulire il materasso e i cuscini si può utilizzare un aspirapolvere con spazzola rotante o un aspirapolvere portatile con spazzola.

Se soffriamo di allergie, passiamo l’aspirapolvere sui cuscini ogni settimana, soprattutto se vengono utilizzati da più persone. L’uso di un aspirapolvere con l’accessorio spazzola è ideale per pulire la parte esterna del cuscino. È inoltre possibile utilizzare un copricuscino antiallergico per intrappolare e ridurre gli allergeni.

Lavare in lavatrice

Il coprimaterasso è un luogo ideale per la proliferazione di batteri e acari della polvere, poiché è in costante contatto con la pelle. Passare l’aspirapolvere e utilizzare spray e fodere anti-allergeni può aiutare a ridurre gli allergeni, ma il modo migliore per pulirlo veramente è lavarlo. Il modo migliore per pulire il coprimaterasso è in lavatrice.

Riempiamo la lavatrice con acqua calda e aggiungiamo un detergente naturale per tessuti, come l’aceto o il bicarbonato di sodio, per ridurre la quantità di schiuma nella macchina. Si può anche aggiungere un additivo antiallergico per ridurre gli allergeni nella biancheria da letto. Le federe sono sporche quanto il coprimaterasso. Sono anche un ottimo terreno di coltura per batteri e acari della polvere.

Usare la candeggina

La candeggina è uno dei modi migliori per pulire la biancheria da letto: non solo uccide i batteri e gli agenti patogeni dannosi, ma aiuta anche a rimuovere le macchie. Basta aggiungere un cucchiaio di candeggina a quattro tazze d’acqua per pulire i cuscini. Una soluzione di candeggina composta da una parte di candeggina e nove parti di acqua è perfetta per pulire lenzuola e altri tessuti.

Asciugare e pulire le lenzuola

Asciughiamo bene le lenzuola subito dopo ogni lavaggio. Se non lo facciamo l’umidità rimasta sarà un’ottima coltura per la proliferazione di batteri e acari della polvere. Per ridurre le pieghe e mantenere fresca la biancheria da letto, possiamo utilizzare la funzione di asciugatura a tamburo della lavatrice o dell’asciugatrice.