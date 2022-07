Per un intimo fresco e igienizzato, lava la tua biancheria in questo modo

Se vuoi avere un intimo fresco e igienizzato, dovresti lavare la biancheria adottando alcuni particolari accorgimento. La lingerie è un tipo di indumenti più delicato rispetto agli altri e per questo richiede un’attenzione in più. Non solo è realizzate molto spesso con tessuti pregiati, coma la seta, e decorata con ricami e pezzi. Si tratta di capi a contatto diretto con le nostre parti intime: l’aspetto igienico riveste un ruolo cruciale, nel lavarli.

Come lavare la biancheria per un intimo fresco e igienizzato

Lavare la biancheria nel modo giusto, ti consente di avere un intimo igienizzato a fondo, fresco e profumato a lungo. Lo sapevi che un normale lavaggio in lavatrice non ti garantisce indumenti igienizzati a sufficienza? Cicli a basse temperature e i saponi normali non sono in grado di neutralizzare tutti i microrganismi annidati nei capi.

Trattandosi di intimo, il rischio di prendere un’infezione diventa ancora più grande. Non basta lavare i panni a temperature alte e con prodotti disinfettanti, perché potresti incorrere in nuovi problemi, non per ultimo danneggiare i tessuti. Per questo motivo è indispensabile lavare la biancheria intima rispettando alcune regole generali.

Piccoli accorgimenti per lavare la biancheria intima