Siamo indiscutibilmente tutti diversi eppure tutti accomunati da qualche peculiarità caratteriale, in alcuni casi i nostri tratti specifici sono “figli” della nostra indole, in parte questi sono modificati dalle nostre esperienze che mano a mano tendiamo ad accumulare inevitabilmente. Ad esempio, esistono distinte personalità che per i motivi più disparate tendono ad avere un’indole protettiva nei confronti delle persone che conoscono, generalmente quelle a loro più care. Secondo lo zodiaco, esistono alcuni segni zodiacali che più di altri manifestano questa tendenza ad essere percepiti come protettivi. Quali sono i segni protettivi?

Questi segni sono i più protettivi secondo lo zodiaco. Ecco quali sono!

Cancro

Elargire amore e fiducia fa parte della natura del Cancro, che non sembra fare particolari distinzioni: nello specifico ciò che lo rende estremamente orgoglioso è la natura protettiva, quasi da mamma/papà “chioccia”, che evidenzia a partire dalla giovanissima età. Cancro è un profilo di base molto altruista.

Leone

Rappresentano la comfort zone per le persone che conoscono ma a volte esagerano in tal senso in quanto sfiorano l’invadenza pura. Leone sa perfettamente quando deve limitare questo tratto ma solitamente tende ad essere un po’ troppo apprensivo.

Toro

Meno invadente ma molto protettivo ed a tratti anche apprensivo. Toro nasce con un profondo legame verso la propria famiglia ed i propri cari che è pronto a “difendere” dalle avversità con un fare estremamente protettivo, anche quando non realmente necessario. Prova un’empatia innata per le personalità che conosce bene: se queste si sentono vulnerabili lui tende a provare la stessa sensazione.