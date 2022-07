La capacità di adattarsi ai contesti sempre diversi permette alle specie sufficientemente evolute come quella umana di “adattarsi” ai contesti più disparati. Anche nelle relazioni sociali personalità troppo poco votate al cambiamento finiscono spesso per “restare indietro” sia per volontà propria che per quella altrui. In molti casi il “banco di prova” per definire la propria capacità adattiva è rappresentato dalla situazione sentimentale: in amore infatti, prima o poi bisogna scendere a compromessi in più parti a partire dalla scelta del partner. Per varie motivazioni, esistono i profili selettivi in amore, coloro che non si accontentano mai del “primo arrivato”. Quali sono questi segni noti per essere molto (forse troppo) selettivi in amore?

Questi segni sono quelli più selettivi in amore. Forse anche troppo!

Vergine

E’ un segno “bello tosto” da cambiare, ed essendo tra i più indipendenti, anche in modo piuttosto fiero, non sentono la necessità di “piegarsi” a qualche personalità che non li considera speciali. Ecco perchè sono soliti essere molto selettivi, anche se questo può portare la ricerca dell’anima gemella a durare parecchio.

Acquario

Acquario sa perfettamente cosa vuole ma sembra incredibilmente indeciso nel momento di prendere decisioni. Per qualche motivazione non meglio identificata è solito trovare difetti in tutto, e anche se spesso si tratta di peculiarità di poco conto, sembra essere votato a cercare il “partner perfetto”.

Capricorno

Capricorno ha un’elevata considerazione di se e delle proprie capacità. Se questo non è un tratto negativo (anzi), allo stesso tempo può compromettere la propria capacità di giudizio in quanto anche loro non considerano nessuno realmente all’altezza della loro persona.