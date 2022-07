L’affetto rappresenta per molti un “requisito fondamentale” nell’ambito delle relazioni private, per altri è invece poco più di un orpello. Ma le effusioni costituiscono da sempre uno dei principali sistemi comunicativi per esprimere affetto o amore, e anche tra gli uomini esistono eccome quelli che non si fanno problemi ad essere considerati affettuosi, anzi per molti di questi dimostrare affetto in modo tangibile rappresenta un modo di essere assolutamente normali. Ma non tutti sono uguali: secondo lo zodiaco sono questi uomini, legati a segni particolari, ad essere i più affettuosi in assoluto.

Questi uomini sono i più affettuosi dello zodiaco. Sai quali sono?

Bilancia

Non si direbbe visto che Bilancia tradizionalmente è abbastanza “abbottonato” e sempre misurato nelle manifestazioni emotive. Ma questo non significa che non provi emozioni, solo che sceglie accuratamente con chi “spenderle”. L’uomo Bilancia è infatti solo in apparenza “contratto”, ma diventa estremamente affettuoso con chiunque abbia guadagnato il suo rispetto e l’ammirazione.

Scorpione

Situazione simile anche per l’uomo Scorpione, da sempre “condannato” a dare l’idea di essere misterioso (in parte) ma che in realtà è molto affidabile e sopratutto affabile: vive l’intimità molto appassionatamente e la capacità di dare ma anche elargire affetto rappresenta uno dei capisaldi per le proprie relazioni.

Pesci

E’ probabilmente il più empatico dello zodiaco, ed anche per questo è portato ad essere affettuoso, anche in una continua opera di aiutare gli altri a sentirsi meglio. Particolarmente sensibile ma non fragile, l’uomo Pesci non potrebbe neanche far finta di non essere così affettuoso.