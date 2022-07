Se fa troppo caldo mentre sei in viaggio, fai queste 5 cose: la guida

Una delle cose più importanti da tenere a mente è quella di evitare dei colpi di calore durante i periodi estivi. Proteggersi dal caldo quando si viaggia è importante per ridurre i rischi di un malore a causa delle alte temperature che si possono raggiungere nell’abitacolo di una macchina. Ecco i consigli più utili.

Acqua sempre a volontà

Nei mesi estivi è indispensabile avere a bordo un’abbondante scorta di acqua, perché la sudorazione, non sempre avvertibile se si viaggia con climatizzatore acceso o finestrini aperti, può portare alla disidratazione, causando mal di testa, vertigini e sonnolenza. Esiste un modo per avere sempre acqua fresca a disposizione, senza necessariamente dover ricorrere alla borsa termica. Ti basterà avvolgere la bottiglietta d’acqua con della stoffa bagnata e sistemala davanti ad una bocchetta di ventilazione. In questo modo, grazie all’evaporazione dell’acqua dal tessuto bagnato in conseguenza all’esposizione al flusso d’aria, potrete avere sempre a disposizione acqua fresca.

Attenzione al climatizzatore

In viaggio, per evitare malesseri dovuti ad un eccessivo sbalzo termico, non abbassare mai la temperatura del climatizzatore oltre 6 gradi di differenza rispetto all’ambiente esterno. Cerca poi di non usare l’opzione “ricircolo”, poco efficace per temperature così elevate, e ricordati sempre di occuparti della pulizia e manutenzione dell’impianto. Inoltre un’eccessiva esposizione all’aria condizionata può provocare un arrivo di una leggera influenza come il raffreddore. Moderate sempre il suo utilizzo.

Giorni e ore calde da evitare

E’ strettamente consigliato evitare di mettersi in viaggio nei giorni più caldi. La stessa cosa vale anche per coloro che decidono di uscire da casa nelle ore più calde come l’arco di orario che va dal pranzo fino al primo pomeriggio. L’asfalto assorbe infatti calore cinque volte più di terra ed erba, creando il cosiddetto effetto “isola di calore” con enormi disagi per chi resta imbottigliato nel traffico.

La crema solare persino in macchina

Un rimedio efficace per evitare il surriscaldamento quando la macchina è in sosta, è costituito dall’utilizzo degli appositi schermi argentati. In alternativa, si può utilizzare anche la pellicola di alluminio che si impiega in cucina.

Pellicole e schermi oscuranti possono essere applicati anche sui finestrini e sul lunotto posteriore: rappresentano infatti degli ottimi filtri per la maggior parte dei raggi solari, abbassando la temperatura all’interno dell’abitacolo fino al 50%.

Evitare di lasciare la macchina all’ombra

Quando lasci la macchina in sosta o la parcheggi, cerca sempre di lasciarla all’ombra, così da evitare il surriscaldamento. Se hai un giardino ma non hai la possibilità di lasciarla in un box coperto, puoi comprare, o costruire, un piccolo gazebo per proteggere l’auto dal grande caldo.