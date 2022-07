Se il pavimento del terrazzo è sbiadito, usa questa soluzione fai da te

Se il pavimento del terrazzo è sbiadito, potrai usare a una soluzione fai-da-te a basso costo, senza dover coinvolgere una ditta esperta. Con una somma di denaro minima potrai dare nuova vita a mattonelle dall’aspetto rovinato, ma ancora perfettamente funzionanti.

I rivestimenti di terrazzi e balconi sono esposti agli agenti atmosferici durante tutto l’anno. È normale che nel tempo si deteriorino, perdano parte della loro impermeabilizzazione o che si formino piccole crepe e fessure sgradevoli da vedere. Se ricorrerai subito ai ripari, però, riuscirai a risolvere il problema da solo, senza spendere un capitale.

Pavimento del terrazzo sbiadito: ecco come fare

Se il pavimento del tuo terrazzo comincia a dare evidenti segni di deterioramento, se i colori sono ormai sbiaditi o non in sintonia con la casa, è tempo di un restyling. In commercio esistono molte soluzioni fai-da-te. più o meno costose, per rinnovare il design dei pavimenti esterni.

Qualora il rivestimento non avesse solamente un problema estetico, ma anche funzionale, perché ha perso di impermeabilità per esempio, ti converrà orientarti su un tipo di pavimento flottante.

Pavimento flottante: la soluzione perfetta per il terrazzo sbiadito

Noto anche come pavimento galleggiante, si tratta di un tipo di rivestimento che non viene incollato direttamente sul fondo, ma appoggiato sopra un telaio o piedi di appoggio particolari. La posa del pavimento flottante è molto semplice e poco invasiva. Non lasciarti ingannare dall’apparenza!

Questo tipo di rivestimento è molto resistente e duraturo nel tempo. Inoltre, ha la comodità di adattarsi bene a qualsiasi tipo di superficie, anche quello non del tutto regolare. Se, oltretutto, dovessi accorgerti nel tempo di avere spiacevoli infiltrazioni o altri inconvenienti in terrazzo, potrai facilmente sollevare i pannelli per verificare il problema e risolverlo.

La sua facilità di installazione lo rende la soluzione ideale per chi è sufficientemente bravo nei lavori manuali. Così facendo, potrai risolvere il problema del pavimento sbiadito in terrazzo, senza dover chiamare un professionista. Non dovrai spaccare le piastrelle, per sostituirle, perciò la spesa sarà decisamente più contenuta.

Pavimento sbiadito del terrazzo: piastrelle a incastro

Se sei alla ricerca di una soluzione ancora più semplice, per rinnovare il pavimento sbiadito del terrazzo, dovresti pensare alle piastrelle a incastro. In commercio si trovano mattonelle di legno o in plastiche, a seconda del gusto e delle esigenze personali. Sono estremamente facili da montare e smontare, grazie al particolare supporto in PVC con specifici occhielli che servono per incastrare in vari pezzi.