Se il tuo gatto sta male, dormirà in questo modo: fai attenzione

I gatti sono dei felini che amano molto il gioco, sono ottimi animali da compagnia, perfetti per trascorrere dei momenti di gioco insieme. Ma allo stesso modo, amano dormire nella tranquillità della loro cuccia per tantissimo tempo. I gatti infatti sono dei perfetti dormiglioni poiché in media passano dalle 12 alle 18 ore nel mondo dei sogni. Ma ci sono dei casi in cui il gatto manifesta dei comportamenti ambigui durante le sue ore di sonno. Vediamo quali.

Aumento delle ore di sonno

Com’è ben risaputo i gatti passano molto tempo a dormire, in qualsiasi parte della casa esso si trovi. Ma ciò non significa che debba essere la sua unica attività giornaliera. Proprio per questo un improvviso aumento delle ore di sonno è infatti allarmante, specialmente se questo avviene nei momenti in cui il gatto si dedica solitamente ad altro. Se durante gli orari dei pasti o durante le ore che sono solite trascorrere insieme giocando, il tuo gatto preferisce rintanarsi nella sua cuccia, allora probabilmente il suo corpo ha bisogno di riposo per guarire da qualcosa. In questi casi è consigliato rivolgersi al veterinario per capire l’origine del problema.

Particolari posizioni

I gatti amano acciambellarsi, stiracchiarsi allungandosi nella tanto bramata cuccia e sono soliti addormentandosi in posizione bizzarre. Sebbene i gatti conoscano mille e più posizioni in tema sonno, sono di solito animali standard e anche nel dormire hanno una routine più o meno varia. La routine del sonno può essere stravolta del tutto per via di un qualche problema di salute che si manifesta in posizioni insolite e mai viste prima. Chiaramente è importante conoscere come e in che modo il gatto preferisca accucciarsi per notare dei cambiamenti significativi e per poter dire che qualcosa non vada per il verso giusto. Il gatto può infatti rimanere rigido in un sonno difficoltoso o cercare di proteggere alcune parti del corpo rispetto ad altre che sono doloranti, così come non farvi avvicinare a lui, dormendo vigile in una posizione di semi-guardia.

Cambiare spesso posto per dormire

Scegliere nuove preferenze per passare le ore di riposo è una cosa comune, anche per i gatti. Ci può anche capitare che il nostro micio dorma anche con noi. I felini in fondo si legano particolarmente ad un componente della famiglia e vorrebbero trascorrere tutto il tempo del mondo con lui. Nulla di nuovo, ma attenzione perché se il tuo gatto cambia il posto in cui dorme in continuazione, senza mai trovarne uno stabile o che preferisce di più, questo potrebbe essere un segnale di malessere. Osserva anche se il tuo gatto trascorre più tempo in un posti in cui è solo come sotto il letto, in una stanza vuota o anche nell’armadio. I gatti con problemi di salute tendono infatti ad isolarsi dalla famiglia.