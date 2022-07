Fin da piccolissimi impariamo a conoscere seppur molto “superficialmente” il mondo delle piante: come qualsiasi altra forma di essere vivente di sistema complesso le piante necessitano di cure in maniera più o meno definita in base alla specie e in mancanza di nutrienti, inevitabilmente finiscono per deperire. In particolare, è l’eccesso o la mancanza assoluta di acqua e sole a portare ad un inevitabile essiccamento della pianta in questione. Ma è possibile “recuperare” la pianta che si è seccata?

Se la tua pianta è seccata NON buttarla, puoi ancora salvarla così

Anche una pianta che sembra oramai inevitabilmente morta può essere in molti casi “salvata in extremis” anche se l’aspetto della stessa può lasciar pensare ad uno stato oramai irreversibile. E’ essenziale dare un’occhiata alle radici: se sono ancora “vive” solitamentre presentano un colorazione tendente al chiaro.

Se la pianta si è seccata per mancanza di acqua solitamente questo porta il terreno ad una condizione compatta che non fa “scorrere l’acqua”. In questo caso è opportuno scompattare lo stesso con uno strumento come un cucchiaio o una piccola pala, facendo attenzione a non danneggiare le radici. Poi bisogna avere cura nel rimuovere accuratamente le parti eccessivamente seccate della pianta, poi è necessario immergere la pianta con tutto il vaso in un catino in modo che il contenitore venga totalmente sommerso dall’acqua, avendo cura di tenerla ferma : inizialmente potrebbe essere necessario tenere fermo il vaso per evitare che galleggi. Bisogna mantenere la pianta in questa posizione fino a quando le bollicine, che indicano sacche d’aria nella zolla, non smettono di salire verso la superficie.

Dopo aver lasciato scorrere l’acqua in eccesso, è consigliabile se possibile aggiungere uno strato aggiuntivo di terriccio, per poi posizionare il vaso in una zona a mezz’ombra evitando quindi l’esposizione diretta ai raggi solari. Mantenere il terreno umido per i giorni successivi, e controllare se la pianta “migliora”.