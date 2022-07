Se lavi i piatti a mano consumi più acqua? Facciamo chiarezza

Lavare i piatti a mano per alcune persone è addirittura rilassante, mentre per altre è un’incombenza che faticano a sopportare. Ma al di là delle preferenze personali: per lavare i piatti è più conveniente utilizzare la lavastoviglie o lavarli a mano? Come per ogni cosa la risposta si colloca sempre nel mezzo e bisogna valutare i pro e i contro di ogni scelta che compiamo nel quotidiano.

In particolar modo, quando parliamo di lavare le stoviglie entrano in campo due fattori importanti: la disinfezione e lo spreco di acqua. Entrambi gli argomenti sono piuttosto importanti e prima di dare una risposta esaustiva bisogna valutare le diverse situazioni e il momento quando è meglio fare una cosa rispetto all’altra.

Ti potrebbe interessare: Se i tuoi sandali sono sporchi, lavali in questo modo che nessuno dice

Dobbiamo usare acqua anche per disinfettare

Spesso quando cuciniamo cibi con un forte odore, come per esempio il pesce o le uova, siamo costretti a fare un lavaggio ulteriore per togliere l’odore che rimane appiccicato alle stoviglie. In alternativa, si possono usare i classici metodi casalinghi come quello di mettere nel secchiaio mezzo bicchiere di aceto o di utilizzare le bucce del limone usato per soverchiare gli altri odori molesti.

Entrambi i metodi sono efficaci ma a volte l’odore lo è ancora di più. Quindi siamo costretti a lavare e rilavare le stoviglie contribuendo a consumare un quantitativo di acqua esagerato. Purtroppo in questo periodo di siccità è proprio ciò che non dobbiamo fare. E quindi qual è la soluzione? Smettere di mangiare uova e pesce? Assolutamente, no! Basta solo lasciare in immersione i piatti più del solito così che con il tempo nell’acqua l’odore si elimini.

Quanta acqua consumiamo lavando i piatti a mano?

Molte persone sono preoccupate di consumare troppa acqua lavando i piatti a mano piuttosto che in lavastoviglie. È vero? Dipende dal contesto. Se facciamo una cena in cui invitiamo gli amici o se siamo una famiglia numerosa tenderemo a sporcare molte stoviglie. Tutti questi pezzi andranno poi lavati e soprattutto sciacquati.

Ecco che se ne abbiamo in un numero elevato potremmo consumare un alto quantitativo di acqua. Ma se viviamo da soli, in coppia o abbiamo una famiglia con soli altri due bambini la lavastoviglie, soprattutto se non la azioniamo a pieno carico, può consumare di più del lavaggio a mano. Quando i piatti, i bicchieri, le posate e le pentole non sono unte di olio o sono sporcate dai residui di formaggio, si fa presto a lavarle.

Per cui non è necessario metterle in lavastoviglie. Anche perché prima di mettere i piatti all’interno dell’elettrodomestico dobbiamo comunque lavarli per non lasciare in deposito lo sporco. Per cui è come se facessimo l’operazione due volte e non ha molto senso. Per capirci qualcosa dobbiamo seguire queste semplici regole:

piatti in grande quantità e tanto sporchi vanno in lavastoviglie;

pochi piatti e in poca quantità scegliere il lavaggio a mano.

In questo modo saremo sicuri di rispettare l’ambiente e di non impattare troppo con il nostro comportamento quotidiano. Limitiamo anche l’uso di detersivo al solo necessario, senza esagerare con le dosi.