Se sei in Sicilia devi assolutamente visitare questi monumenti meravigliosi

Considerata come una delle mete principali per qualsiasi tipo di viaggio, la Sicilia è da sempre in cima alla lista. La Sicilia ha molti luoghi di interesse importanti come i siti storici della valle dei templi ad Agrigento, al teatro greco a Taormina. Ecco quali sono i monumenti che dovresti vedere se vai in Sicilia!

Valle dei templi a Selinunte

Selinunte è uno dei siti archeologici presenti in Sicilia. I templi con la vista sul mare sono semplicemente da non perdere durante il vostro viaggio in Sicilia. Il parco archeologico è suddiviso in diversi 2 siti, quindi vi consiglio di prendere la vostra auto per spostarvi da un punto all’altro. Ci sono numerosi templi da vedere. Alcuni sono molto ben conservati, mentre altri sono in condizioni meno buone. Poiché gli esperti non sono mai riusciti ad identificare a quali divinità questi templi fossero dedicati, hanno deciso di chiamarli con delle lettere dell’alfabeto. Quindi non siate sorpresi se visiterete il tempio A, B o C. Il sito è davvero molto bello e vi terrà impegnati per mezza giornata. Se avete la possibilità, vi consigliamo seriamente di rimanere lì fino tramonto per godere dei meravigliosi colori sullo sfondo.

Siracusa e l’isola di Ortigia

Sulla costa orientale della Sicilia si trova la città di Siracusa e l’affascinante isola di Ortigia, il suo centro storico. Monumenti, piazze, fontane, palazzi e chiese saranno all’ordine del giorno. Troverete anche dell’ottimo gelato. Ortigia affiora dalle acque del Mar Ionio lungo la costa orientale della Sicilia, a poche centinaia di metri dalla terraferma. L’isola è collegata in maniera permanente da due ponti percorribili anche in auto. Perché questa piccola perla siciliana merita di essere esplorata? Vi sorgono alcune splendide costruzioni di varie epoche, che ripercorrono la sua storia a partire dal periodo greco. I resti di alcuni importanti templi perdurano a sempiterna memoria di un momento storico in cui l’isola acquisì la sua importanza.

La Scala dei Turchi

A circa 20 minuti di auto dalla valle dei templi, Scala dei Turchi è un altro dei luoghi da visitare ad Agrigento se il vostro viaggio in Sicilia prevede un giro da queste parti. Questa scogliera in calcare bianco è famosa per la sua forma particolare: dà infatti l’impressione che l’erosione abbia creato dei gradini! E se aggiungete il colore turchese del mare e le spiagge di sabbia fine che la circondano, capirete perché Scala dei Turchi è un posto così conosciuto. Tantissime persone vengono qui alla fine della giornata per vedere il tramonto, anche a centinaia durante l’alta stagione. Uno spettacolo da non perdere.