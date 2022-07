La glicemia, per chi non lo sapesse, designa il quantitativo di glucosio che troviamo nel sangue, questo zucchero è una risorsa energetica basilare per il nostro organismo. I livelli di glicemia dipendono dal glucosio inserito nell’organismo mediante l’alimentazione, dalla regolazione ormonale e dalla scorta corporea.

L’equilibrio nella concentrazione di glucosio nel sangue è incaricato a due ormoni: il glucagone e l’insulina. Per un diabetico, uno degli obiettivi più considerevoli è conservare la glicemia il più possibile all’interno dell’intervallo di normalità durante l’intera giornata.

A tal fine è indispensabile eseguire l’automonitoraggio giornaliero dei livelli di glucosio nel sangue, attraverso una serie di operazioni quotidiane che vanno sotto il nome di autocontrollo. La glicemia è quasi sempre asintomatica o insufficientemente sintomatica. I disturbi classici di incremento della diuresi e di conseguenza della sete o calo ponderale involontario compaiono generalmente per valori alti e prolungati nel tempo di iperglicemia. Oggi vedremo come poter far calare i livelli di glicemia attraverso una pianta medica molto buona, l’alloro.

Usa l’alloro per abbassare la glicemia, con questo metodo

Le foglie d’alloro difatti sono piene di sostanze nutritive.Al loro interno troviamo vitamina C e A, acido folico e minerali essenziali come selenio, rame, magnesio, zinco, ferro, potassio e calcio. Tali principi attivi rendono l’alloro un alleato del benessere, perfetto anche contro il diabete.

Studi scientifici hanno comprovato che queste magiche foglie sono ottime per tenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue nei soggetti affetti da diabete di tipo 2. Gli antiossidanti infatti operano direttamente sulla produzione dell’insulina, regolandola.

Questa pianta poi è ottima pure per tenere a bada il colesterolo e i trigliceridi. Appoggiando la salute del cuore e permettendoci di prevenire malattie mortali come l’ictus e l’infarto. Grazie ai flavonoidi, le foglie d’alloro vengono raccomandate anche a chi soffre di pressione alta e per aumentare le difese immunitarie. Infine diversi principi attivi contenuti nelle foglie di alloro possono affinare le prestazioni cardiache e aiutare a prevenire ictus e infarti.

I flavonoidi di cui è piena la pianta soccorrono poi nel normalizzare la pressione nei pazienti ipertesi. Quindi questa magica pianta è incredibilmente indispensabile per il nostro organismo. Se soffrite di iperglicemia usatela per abbassare i livelli di glucosio nel sangue in maniera del tutto naturale.