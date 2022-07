Voli low cost di Luglio: ecco le mete meno costose italiane ed europee

Ua buona parte delle persone sceglie di prenotare le vacanze all’ultimo minuto. Per quest’anno la scelta si è spostata su alcune mete non solo italiane, ma anche europee. Inoltre, ci sono alcune mete che non solo permettono di risparmiare, ma offrono un rapporto qualità-prezzo decisamente migliore rispetto ad altre. Ecco una lista dei posti più scelti per le vacanze di quest’anno!

Costa Blanca, Spagna

Località facilmente raggiungibile con Ryanair, è la meta perfetta se si desidera unire il relax della spiaggia e la movida notturna. Le acque del mare sono tranquille, e la sabbia è bianca e fine. Avete inoltre a poca distanza montagne, frutteti e palmeti. Alicante è famosa per i suoi prodotti tradizionali, dai frutti di mare al torrone, dal prosciutto iberico alla frutta di stagione, senza dimenticare i tanti vini. Durante il vostro soggiorno regalatevi un fantastico tour gastronomico a piedi. Inoltre la città è ben collegata con i treni con diverse località della Costa Blanca dove concedersi una giornata di mare o una gita in barca. Tante sono le attività da fare, i musei da visitare e le proposte di tour o visite pensate per assaporare al meglio la tradizione e la storia di Alicante.

Ostuni, Puglia

Splendida città panoramica, nota per il caratteristico centro storico interamente dipinto con calce bianca e ricco di attrattive da vedere. Le acque sono molto pulite, il che ha permesso ad Ostuni di essere insignita del titolo di Bandiera Blu. Non a caso, sul suo litorale di affacciano alcune delle spiagge più belle della Puglia. Fra queste è da citare la la spiaggia di Torre Pozzelle. Questa è una delle spiagge più belle ed incontaminate di Ostuni, e non corrisponde a un’unica spiaggia, ma si compone di ben 5 diverse piccole calette di sabbia. E’ chiaro che le spiagge siano la principale attrattiva della zona, ma non è da meno il favoloso centro storico, che le è valso l’appellativo di “città bianca”. Il modo migliore per scoprirlo è attraverso un grazioso tour a piedi fra le vie della città.

Valencia, Spagna

Città molto calda e ventilata, da diversi anni vive un turismo particolarmente intenso portato non solo dal mare, ma anche dai numerosi monumenti e luoghi di interesse come la Cattedrale, Plaza de Toros e la Lonja de la Seda.

Le spiagge sono vaste e aperte e la città è nota anche e soprattutto come meta adatta alle famiglie, grazie a stupende attrattive come l’Hemisfèric, il museo della scienza e l’Oceanogràfic. Il fiore all’occhiello è senza dubbio quest’ultimo, ovvero uno degli acquari più grandi e affascinanti di tutta Europa! Che cosa aspetti a visitarla?