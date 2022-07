Con il caldo arrivano le zanzare più grandi: ecco come comportarsi

Con l’arrivo dell’estate e del caldo torrido, iniziano ad arrivare anche uno degli insetti più odiati: le zanzare. La loro presenza diventa una costante, soprattutto durante le serate estive. Questi fastidiosi insetti proliferano durante i mesi più caldi dell’anno e trovano l’habitat ideale nel tuo giardino. Questo causa delle fastidiose punture sulle braccia e sulle gambe, un continuo schiaffeggiare lembi di pelle esposti nel tentativo di alleviare il prurito.

Attenzione alla gestione dell’acqua

Una delle cause principali che determina la presenza delle zanzare in giardino sono le pozze di acqua stagnante. E’ proprio in questo posto che proliferano le larve. Una volta nati, questi insetti iniziano a rovinare le tue serate con gli amici, ed è proprio qui che devi intervenire. Un inizio è quello di eliminare i ristagni d’acqua e svuotare i sottovasi. In alcuni casi questi accessori possono diventare delle vere e proprie culle per le zanzare. Se non puoi fare a meno dell’acqua nei sottovasi ti consigliamo di mettere un filo di rame nell’acqua. In questo modo si sprigionerà iodio attivo, che è letale per questi insetti.

Gli odori che odiano

Le zanzare odiano alcune piante perché sprigionano un odore che gli risulta particolarmente fastidioso. La prima pianta da coltivare nei dintorni dei tuoi spazi verdi è il geranio. Pianta bella da vedere, ma soprattutto è il nemico giurato delle zanzare. Al secondo posto, se così possiamo dirlo, troviamo la lavanda. Pianta molto utilizzata perché la puoi conservare anche in sacchetti. Anche gli odori mediterranei come basilico, rosmarino e menta non servono solo a insaporire i tuoi piatti ma anche ad allontanare le zanzare. In tutti questi casi quello che per noi è un profumo per l’insetto diventa un odore da evitare, e questo vale anche per alcuni ingredienti della cucina. Ad esempio, prendi un bicchiere di aceto, butta dentro bucce di limone e qualche fetta di cipolla. Questo mix terrà a bada le zanzare nei dintorni del recipiente.

Animali ideali contro le zanzare

Tra i numerosi metodi per sconfiggere le zanzare, ci sono anche quelli che si basano sull’impiego di animali che sono predatori naturali delle zanzare. L’ecosistema è perfettamente bilanciato, e come le zanzare si nutrono del nostro sangue, così altri animali si cibano a loro volta di questi insetti. Tra i più famosi animali che si nutrono di zanzare ci sono sicuramente i pipistrelli, ma in natura esistono tanti altri predatori delle zanzare, che non tutti conoscono, tra cui altri insetti, anfibi e anche pesci.