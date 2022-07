Il pomodoro è uno degli alimenti simbolo della cucina italiana e non solo. Questa verdura oltre a proporci tante varietà da riproporre nei nostri piatti, ha tantissime proprietà essenziali per il nostro organismo.

Proprietà

Il buon contenuto di vitamina fa sì che il pomodoro sia un alimento importante per il rafforzamento del sistema immunitario, rendendoci più forti contro l’attacco di virus e batteri. Bisogna rammentare che la vitamina C è anche un potente antiossidante che, insieme ad altre sostanze come i carotenoidi, fa del pomodoro un ortaggio dalla spiccata azione antiossidante, in grado di ostacolare l’attività dei radicali liberi e prevenire pertanto l’invecchiamento.

Grazie alla presenza di vitamina A, invece, il pomodoro è valido per la salute della pelle e della vista. Ciò grazie alla presenza, nello specifico, del licopene, in grado di ridurre la moltiplicazione delle cellule tumorali. L’alto contenuto di potassio fa sì, inoltre, che il pomodoro sia molto utile per la salute dell’apparato cardiovascolare e, in particolare, per ilcontrollo della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca. Poi, sembra anche in grado di diminuire il livello di colesterolo nel sangue

Questo è un altro fattore difensivo del sistema cardiovascolare, prevenendo l’aterosclerosi. E ancora una volta grazie al licopene. Licopene racchiuso per la maggior parte nella buccia del pomodoro. La buccia è poi un’importante fonte di carotenoidi. Oggi vedremo come poter disinfettare la buccia in modo da poterne consumare una buona parte.

Ecco come disinfettare la buccia di pomodoro: la guida dell’esperto

Per poter disinfettare la buccia di pomodoro ma in realtà qualsiasi verdura, possiamo usare vari metodi. Iniziamo con l’aceto. Sia quello di mele che quello di vino bianco hanno proprietà disinfettanti e antiossidanti in grado di rimuovere le impurità e i batteri. Ulteriormente, grazie a specifici composti organici, l’aceto soccorre anche nel prolungare la conservazione.

Basta bagnare la buccia del pomodoro in un recipiente con 30% aceto e 70% acqua, e lasciare riposare per 20 minuti, dopodiché pulire e risciacquarecon abbondante acqua. Possiamo utilizzare anche limone ed aceto. Questi è possibile combinarli in acqua all’interno di uno spruzzino e usarlo direttamente sulla superfice della buccia per una ultimatapulizia, sempre con risciacquo finale.

Ecco quindi come potete disinfettare la buccia di pomodoro, molto sottovalutata ma che può portare ottime proprietà nutritive.