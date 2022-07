Gerani sempre freschi anche in estate: il metodo giusto per irrigarli

Avere gerani sempre freschi, anche in estate, non è difficile, basta saperli conoscere e curare al meglio. Il geranio è una pianta che ama molto il caldo e resiste bene anche periodi di siccità e a carenza d’acqua. Per questa ragione non ha bisogno di annaffiature abbondanti e continue, altrimenti le radici marciranno facilmente.

Gerani in estate: il metodo giusto per irrigarli

Coltivare i gerani e mantenerli freschi in estate è meno difficile di quanto si creda. Si tratta di una specie botanica che ama la piena esposizione al sole e particolarmente resistente al caldo, due caratteristiche che fanno di lei la pianta da balcone per eccellenza.

Uno sbaglio che si commette con frequenza, specie quando si è alle prime armi, è irrigare troppo i gerani in estate, nelle giornate in cui il caldo si fa torrido. È vero che questa pianta predilige le temperature al di sotto dei 28°C, ma sa adattarsi incredibilmente bene anche a periodi di siccità.

Annaffiare i gerani troppo spesso in estate vuol dire esporli a dei danni gravi. Le loro radici possono marcire con estrema facilità in presenza di un ristagni d’acqua e diventare bersagli di funghi. Bagnare le foglie è un altro sbaglio frequente e molto pericoloso per questo tipo di pianta, se non vorrai rischiare il propagarsi di moltissime malattie.

Quante volte annaffiare i gerani in estate?

In estate, con il caldo che aumenta, i gerani vanno annaffiati solamente quando il substrato del terriccio risultato del tutto asciutto al tatto. Ti basterà infilare un dito nel terreno, fino a 3/4 cm di profondità, per verificare il livello di umidità.

Se vuoi che i tuoi gerani ti regalino quelle incantevoli fioriture per cui sono noti, dovrai preoccuparti di mantenere il loro terreno costantemente umido e mai bagnato. Potrai prendere in considerazione di lasciare dell’acqua nel sottovaso, solo se il recipiente non è chiuso, ma ha dei fori sul fondo o intorno alla base.

Dare l’acqua nel sottovaso dei gerani si può, a patto che siano presenti piccoli ciottoli o della ghiaia tra vaso e sottovaso che riescano ad assorbire l’umidità in eccesso. Dovrai anche avere cura che non si formi mai un ristagno idrico per più di un giorno. Sarà sufficiente seguire questi semplici accorgimenti e la tua pianta di gerani ti ricompenserà ogni anno con fioriture splendide e rigogliose.

Stai irrigando troppo i gerani in estate? Ecco i segnali!

I gerani in estate vanno annaffiati frequentemente, come accennato, senza esagerare. Questa pianta ha bisogno di un apporto idrico soltanto quando il terreno è del tutto asciutto. Come accorgersi se stai irrigando troppo i tuoi gerani? Quando le radici cominciando a marcire, la pianta dà i primi segnali di sofferenza.

Se hai notato alcune foglie dei gerani ingiallirsi è un probabile campanello d’allarme. A quel punto dovresti interrompere subito le annaffiature. Qualora l’apparato radicale stesse già marcendo, ti converrà correre ai ripari al più presto ed estrarre la pianta dal terreno, per fare asciugare del tutto le radici.