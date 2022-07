Il concetto di uomo forte, o anche maschio alpha ha contraddistinto la scena culturale per un lunghissimo periodo di tempo rappresentando lo standard assoluto in gran parte delle culture occidentali e ancora oggi costituisce qualcosa di estremamente diffuso. E’ innagabile che questo fattore, parte del retaggio culturale venga osteggiato e messo in discussione. Anche in una relazione o sul lavoro gli uomini autoritari continuano a far molto parlare, e anche se sono in molti a percepire questa tendenza come anacronistica e poco rispettosa nei confronti delle donne, molti altri vedono nell’atteggiamento autoritaraio un senso di forza. Quali sono gli uomini autoritari?

Gli uomini più autoritari secondo lo zodiaco. Quali sono?

Leone

Non sono aggressivi ma riescono eccome ad apparire autoritari e “forti”, anche senza fare granchè. Hanno un grande potere “convincente” anche perchè fortemente carismatici, e anche se comprendono di essere nel torto non danno mai una sensazione di debolezza. Questo li porta inevitabilmente ad essere molto divisivi. O li si ama o li si odia.

Capricorno

E’ l’autoritario “tipico” dello zodiaco, l’uomo che non ama essere comandato ma che comprende la propria posizione. Non è però uno sbruffone, anzi si rivela essere sorprendentemente umile. Non ha perciò vezzi da “uomo forte”, ed essendo la concretezza fatta uomo, preferisce sempre i fatti alle parole.

Scorpione

Spirito democratico, è molto curioso anche perchè votato all’apprendimento costante. Perciò l’autorità dello Scorpione è sempre ben motivata, e quando parla è difficilmente attaccabile e criticabile. Scoprione però non ama questa definizione anche se ha la forte tendenza ad “erigersi” moralmente sopra gli altri.