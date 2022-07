Granita al pistacchio: ecco dove si trovano i locali che hanno vinto un premio

La Sicilia è la terra delle granite accompagnata dalla classica briosh con il “tuppo” che arricchisce il piatto e ci addolcisce il palato. Lungo tutta la Sicilia orientale la granita siciliana è la vera protagonista dell’estate, con le grandi eccellenze delle province di Catania e Messina, ma qualcosa di interessante anche nelle province di Siracusa e Ragusa. Ma vediamo quali sono quelle più buone.

Catania e dintorni

La zona di Catania e dei paesi etnei offre è quella che offre la più ricca scelta di granite al pistacchio di alto livello. Potete rimanere a Catania centro, oppure spostarvi nei paesi etnei, alle pendici dell’Etna, per fuggire dal caldo. Uno dei posti più consigliati per provare una buona granita al pistacchio si trova in pieno centro a Catania, e si chiama Bar Trento. Lungo il Corso Italia, affacciato sulla grande Piazza Trento, in questo bar potrete gustare una delle granite al pistacchio più buone di tutta la Sicilia! Il gusto del pistacchio è considerato intenso, con un perfetto equilibrio tra naturalezza e tostatura. Il colore è molto naturale e la consistenza piuttosto cremosa. Anche la brioche col tuppo, rigorosamente senza strutto, è tra le migliori. Prestate solo attenzione al fatto che la domenica è chiuso.

Le migliori di Aci Trezza

Acireale si contende con Catania e Messina il primato in fatto di granite. Sebbene siano specializzati nella mandorla, si trovano anche ottime granite al pistacchio! A metà strada tra Catania e Acireale vi è Aci Trezza, frazione di Aci Castello, affacciata sul mare, perfetta per una bella passeggiata con vista faraglioni. Una delle granite più buone la si trova al bar Cafè Solaire. Situato a pochi passi dal mare di Acitrezza, vi è questo piccolo bar che regala una grande granita al pistacchio. Il gusto di pistacchio è estremamente intenso, tra le più intense in assoluto. Si percepisce l’uso di abbondante pasta pura di pistacchio, ma proprio tale intensità, per alcuni, potrebbe risultare eccessiva e lievemente sbilanciata se prendete una coppa monogusto.

La granita messinese

La granita di Messina e provincia è famosa per la sua consistenza molto “soffice” e “acquosa”, che la rende particolarmente leggera e rinfrescante, a differenza di quella catanese, che è più cremosa e corposa. Una delle granite al pistacchio più buone, nella sua terra natia, si trova al Bam Bar. Qui troverete una delle granite dal gusto di pistacchio più esaltante che possiate trovare, ma bisogna segnalare l’abbondante utilizzo di latte, che la rendono quasi indistinguibile da un gelato. La cremosità infatti è spinta ai massimi livelli, rendendo questa granita ben poco “messinese”.