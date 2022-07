Parliamo di glicemia alta, o iperglicemia, quando il glucosio nel sangue, calcolato al mattino a digiuno, supera i 100 mg/dl e quando, dopo aver mangiato a 2 ore dal pasto, si registrano valori > 140 mg/dl.

Esistono vari modi per far abbassare i livelli di glicemia. Oggi parleremo di quello che prevede l’utilizzo di un’erba dalle proprietà farmaceutiche straordinarie: l’alloro.

La glicemia alta, usa questo sistema naturale:“incredibile”

Profumata e perfetta per preparare tante ricette, tale erba aromatica da secoli viene impiegata non solo in cucina, ma anche per curare moltissime patologie. Le foglie d’alloro difatti sono piene di sostanze nutritive. Al loro interno possiamo trovare vitamina C e A, acido folico e minerali sostanziali come selenio, rame, magnesio, zinco, ferro, potassio e calcio.

Questi principi attivi restituiscono all’alloro un ruolo di alleato del benessere, perfetto anche contro il diabete. Studi scientifici hanno difatti comprovato che queste miracolose foglie sono ottime per tenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue nei soggetti affetti da diabete di tipo 2. Gli antiossidanti infatti operano in linea rettasulla produzione dell’insulina, regolandola. Le proprietà dell’alloro però non terminano qui.

Questa pianta è ideale pure per controllare il colesterolo e i trigliceridi, appoggiando la salute del cuore e consentendoci di prevenire malattie mortali come l’ictus e l’infarto. Grazie ai flavonoidi, le foglie d’alloro vengono raccomandate anche a chi soffre di pressione elevata e per accrescere le difese immunitarie. Diversi principi attivi racchiusinelle foglie di alloro possono perfezionare le prestazioni cardiache e aiutare a prevenire ictus e infarti.

I flavonoidi di cui è piena la pianta aiutano poi a regolamentare la pressione nei pazienti ipertesi. L’alloro è usato anche per ostacolare stitichezza e diarrea, mantenendo sano l’intestino, impedire dolori e crampi mestruali, sostenere il riposo notturno e il benessere di denti e reni. In passato era considerato un potente antidolorifico e ancora oggi è un ottimo alleato contro tosse, influenza e febbre.

Cosa fare

Per tenere sotto controllo il diabete fate bollire alcune foglie d’alloro nell’acqua, poi refrigerate e bevete prima dei pasti, almeno due volte al giorno. In alternativa potete consumare le foglie in polvere per almeno un mese oppure creare un infuso tiepido daprendere la mattina, prima di iniziare la giornata. Ecco dunque come poter usare questa incredibile erba contro la glicemia.