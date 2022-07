La lavastoviglie, come sappiamo, è un elettrodomestico molto utile. Questo ci può risparmiare tanto lavoro in cucina. Difatti oltre ai piatti, ci possiamo lavare anche altri oggetti come plafoniere o paralumi, giocattoli di plastica, i ripiani del frigorifero o i filtri della cappa aspirante.

Bisogna però dare attenzione agli oggetti che laviamo con questo elettrodomestico, perché l’unione di umidità, elevata temperatura e detersivi aggressivi utilizzati all’interno delle lavastoviglie può guastare molto velocemente diversi materiali. Oggi vedremo quali utensili non immettere nella lavastoviglie.

La lavastoviglie non va bene per tutti gli utensili: ecco per cosa non usarla

Partiamo con i coperchi delle pentole a pressione che racchiudono delle valvole che regolano il funzionamento della pentola in sicurezza. Vi è il rischio che diverse particelle si trattengano nei passaggi della valvola ostruendola.

Facendo ciò il funzionamento della pentola a pressione ne conseguirebbe danneggiato e potrebbe rivelarsi anche pericoloso. Inoltre, le gomme perdono flessibilità e non sono più efficaci. In alcuni modelli le gomme possono essere rimosse agevolmente. Se la vostra pentola è di questo tipo, potete collocarla in lavastoviglie dopo aver rimosso la gomma, anche se è più comodo lavarla a mano.

Anche mettere in lavastoviglie barattoli con etichette di carta è molto comune perché si rimuovono molto efficacemente. Occhio, però, perché i resti della carta che si separano possono finire per otturare lo scarico e rovinare la lavastoviglie.

Se mettete dei barattoli etichettati in lavastoviglie, ricordate di verificare il filtro dopo il lavaggio per togliere eventuali tracce di carta. Invece, i coltelli con manico in legno o i tradizionali coltelli in acciaio temperato non devono mai essere lavati in lavastoviglie. Le lame in acciaio, per molti fattori simultanei, si rovinerebbero.

I detersivi in polvere sembrano essere abbastanza aggressivi. Infine, il legno, essendo molto spugnoso, si aumenta con l’umidità e può rovinarsi. I coltelli di qualità vanno lavati se possibile a mano, perché le lame sono delicate e si possono deteriorare. Un lavaggio in esso eseguito ogni tanto non li danneggia, ma processi ripetuti potrebbero deteriorare i set di coltelli professionali.

Ecco dunque quali utensili non lavare in questo elettrodomestico. Se seguirete i nostri consigli potrete preservare sia questi utensili sia la vostra stessa lavastoviglie.