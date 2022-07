Il concetto di amore romantico è stato più volte rivisitato dalla cultura occidentale, ed ha iniziato a diventare uno standard in tempi relativamente recenti. Del resto il corteggiamento per molti è una vera e propria arte, e anche se dal punto di vista naturale tutti siamo portati a cercare e magari trovare l’anima gemella, questo rappresenta in molti casi l’obiettivo finale da parte del corteggiatore di turno. Non tutte le donne ad esempio hanno le medesime “richieste” e alcune sono tradizionalmente meno propense ad essere conquistate. Quali sono queste donne secondo lo zodiaco, che sono difficili da conquistare?

Le donne più difficili da conquistare dello zodiaco. Le conosci?

Capricorno

E’ una personalità incredibilmente catalizzante ed affascinante perchè è sempre con i “piedi per terra”. Ma il corteggiamento di una donna Capricorno non è assolutamente privo di ostacoli sopratutto perchè le loro esponenti sono persone che non danno l’impressione di “cedere facilmente”. Capricorno è un segno molto indipendente quindi conquistarle è difficile.

Pesci

E’ una personalità sensibile ma non per questo portata ad accontentarsi del primo profilo caratteriale interessante che passa. Essendo molto empatica ed intelligente, Pesci capisce al volo quando qualcuno cerca di fare strategia, anche in amore. Bisogna essere genuinamente romantici e sopratutto dotati di grande empatia per comprendere realmente i bisogni di questa donna.

Vergine

La donna Vergine non ama essere trattata in modo “inferiore”, a mo di “oggetto”. E’ una personalità emancipata e fortemente indipendente, che ama i fatti e non le dimostrazioni “vuote”. Non c’è bisogno di farle regali costosi, ma c’è bisogno di ascoltarla.