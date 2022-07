Nessuno lo sa, ma esiste una quantità precisa di ciliegie da poter mangiare

Qual è la quantità precisa di ciliegie da mangiare? Superare una data soglia può essere compromettente per la nostra salute? Vediamo cosa ci dicono i medici e gli esperti nutrizionisti a proposito. Perché è vero che quando iniziamo a mangiare le ciliegie e ci lasciamo avvolgere dal loro gusto dolce e delicato diventa difficile resistere e finiamo per consumarne in quantità piuttosto elevata.

Da secoli le ciliegie sono considerate un frutto sano e ricco di sostanze nutritive come la vitamina C, il betacarotene e le antocianine. Questi frutti rossi sono stati associati a una riduzione del rischio di cancro e di altre malattie croniche. Si ritiene che il consumo di ciliegie rosse riduca il rischio di malattie cardiache e degenerazione maculare legata all’età.

Lo studio suggerisce anche che il consumo di ciliegie può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna e a ridurre il rischio di ipertensione. Ma qual è la quantità precisa di ciliegie da poter mangiare? Secondo gli esperti non bisogna superare i 40 grammi al giorno, i quali corrispondono a una ventina di ciliegie mature.

Benefici per la pelle e gli occhi

Le ciliegie sono ricche di antiossidanti, tra cui antociani, quercetina, kaempferolo e antociani. Questi composti neutralizzano i radicali liberi, molecole instabili che possono danneggiare le cellule del corpo e portare a condizioni come il cancro, le malattie cardiache e le malattie degenerative come l’Alzheimer.

Mentre gli antociani sono responsabili del colore intenso e pigmentato delle ciliegie, la quercetina, il kaempferolo e gli antociani sono stati associati a benefici per la salute. È stato dimostrato che l’assunzione regolare di ciliegie riduce i danni alla pelle causati dai raggi UV nonché le rughe e l’invecchiamento precoce della pelle.

Le ciliegie sono note per i loro benefici per la salute degli occhi. Molti studi hanno dimostrato che il consumo regolare di ciliegie riduce il rischio di sviluppare la degenerazione maculare legata all’età. Si tratta di una delle principali cause di cecità tra gli anziani. Inoltre, contribuisce a ridurre il rischio di glaucoma, un gruppo di malattie che danneggiano il nervo ottico e portano alla perdita della vista.

È stato dimostrato che le antocianine e altri composti bioattivi riducono la gravità di malattie infiammatorie come l’artrite, le malattie infiammatorie intestinali e la psoriasi nonché il rischio di diabete di tipo 2. Riducono lo stress ossidativo e la resistenza all’insulina nell’organismo.

Qual è la quantità precisa di ciliegie da mangiare?

Anche se non è possibile fornire un numero specifico di ciliegie da consumare ogni giorno, è chiaro che questo frutto è incredibilmente benefico. Per ottenere il massimo dalle ciliegie, è opportuno consumarle fresche o nel loro stato più naturale. Le ciliegie possono essere gustate in diversi modi:

fresche così da poter assorbire tutte le proprietà organolettiche;

cotte sotto forma di marmellata o inserite nei dolci;

essiccate per preservare la loro durata.

Sebbene non ci siano una linea univoca di pensiero, il quantitativo consigliato non deve mai superare i 40 grammi di prodotto che equivale a circa una ventina di ciliegie fresche al giorno. Cotte o essiccate, invece, solo la metà.