Non toccare le orecchie al cane: il veterinario spiega il perché

Il cane è il nostro migliore amico quando si parla di animali domestici. Docile e socievole, riesce ad entrare nei cuori non solo del padrone ma anche delle persone che gli stanno intorno. Quando un cucciolo entra a far parte delle nostre vite, ci sono delle cose che è sempre meglio tenere a mente. Una di queste è il non toccare le orecchie del tuo cane, soprattutto quando è cucciolo. Ma sarà una diceria oppure no?

Accarezzare il cane sulla testa

La carezza sulla testa è una delle carezze più comuni che si fa al nostro cane e lui sembra apprezzare molte volte. Ma ci sono dei casi in cui questa carezza innocente, può rilevarsi in tutt’altro modo. Questo accade soprattutto con i cani che non sono abituati alla presenza di un essere umano nei dintorni. Di solito, la carezza sulla testa, è un segno di dominanza e un cane non abituato a sottomettersi potrebbe non tollerarlo. Inoltre per l’animale si tratta di un gesto invasivo ed invadente, che non rispetta il suo spazio. I cani abituati a vivere in famiglia in genere amano le coccole anche se molto dipende dal carattere, quindi basta sapere dove fargliele. Molte volte vi sarà persino capitato di vedere il vostro cucciolo cercare delle carezze proprio sulla testa. L’importante sarà solo rispettare i suoi tempi.

Attenzione alle orecchie

Una delle credenze più conosciute e diffuse è quella che se gli tocchi le orecchie al tuo cane, soprattutto quando sarà cucciolo, le sue orecchie non si alzeranno più. Ebbene questo non coincide con la verità. Le orecchie del cane hanno i propri tempi per drizzarsi del tutto, anche se poi questo dipenderà dalla razza del cane. Il nostro cucciolo invece di disprezzarle le coccole in quel punto, le adora. E’ ritenuto persino uno dei posti preferiti insieme alla pancia. L’unica accezione che il veterinario tiene particolarmente a precisare, sarà l’accortezza di dosare le coccole da fare al proprio cane. Molto spesso vediamo come la maggior parte delle persone si atteggia con il proprio animale come se fosse un suo simile e quindi comportandosi normalmente. Il cane invece, ha bisogno di tempo per imparare i comportamenti del suo padrone. Una delle cose che i cani odiano particolarmente è quando gli vengono tirate le orecchie. Quello è uno dei punti più sensibili del nostro cane, e per quanto possa avere dei benefici accarezzarle, può essere anche dannoso provocargli del dolore.