In ambito medico l’isteria definisce un disturbo psicologico che influenza in alcuni casi anche l’organismo quando si trova ad affrontare una condizione emotiva costellata da continui disturbi emotivi di natura nervosa. In ambito medico è un disturbo molto serio, ma tutti in generale abbiamo un limite di “carica nervosa” che una volta superato, scaturisce in reaizoni emotive costellate da crisi di nervi, con reazioni emotive inconsuete o incontrollate. Alcuni segni dello zodiaco, secondo l’oroscopo, sono associati ad un limite quasi nullo in fatto di nervosismo, risultando quindi decisamente isterici. Quali sono?

Occhio ai segni isterici secondo lo zodiaco! Li conosci?

Capricorno

Non è sempre un “simpaticone”, ma sopratutto non è solito gettare “acqua sul fuoco” quando si manifesta un litigio o una situazione nervosa. Anche se spesso si traduce in un comportamento auto distruttivo, Capricorno sembra essere portato naturalmente ad accentuare le proprie reazioni nervose, apparendo isterico anche senza motivo.

Scorpione

Non deve sentirsi preso in giro e data l’instabilità nervosa, questo accade piuttosto spesso. E’ dotato di un discreto autocontrollo ma in realtà basta realmente poco per scatenare un nervosismo che in molti casi “colpisce” più il soggetto che le persone che gli sono vicino.

Toro

Difficile vedere un Toro che non stimola un conflitto anche solo verbale, per il semplice gusto di farlo. Poco importa se questo scaturisce crisi nervose tenute solo parzialmente a bada da un carattere combattivo e tendenzialmente forte. Toro non ama i conflitti, ma ha un carattere estremamente orgoglioso che spesso prevale sulla ragione.