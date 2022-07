Omicron 5: ecco i rischi di farsi da soli il tampone in casa

In questa settimana in media si sono registrati più di 7000 casi covid omicron 5. Il parere dell’esperto sul gran numero di test fatti a casa non è positivo, si rischia di avere falsi negativi…meglio sempre recarsi in farmacia o presso i centri specializzati.

Essi sono stati per un periodo un apparente soluzione per evitare problemi e mettersi in quarantena subito dopo la positività. Ma c’è da dire che non sempre sono buoni, nel senso che danno risultati non veritieri o si rischia di farli male e quindi esce “nullo”. Ma non è solo questo il rischio, molte persone si fanno anche mal al naso quando lo fanno.

I rischi di farsi il tampone a casa

Gli autotest contro il coronavirus sono da fare in casa da soli con un metodo apposito e collaudato, ma spesso non riescono a dare il significato esatto. L’autotest evidenzia la presenza di alcuni antigeni virali, solitamente le proteine del Nucleocapside (proteine N), indicative dell’esposizione a SARS-CoV-2. Non è capace di intercettare tracce di genoma RNA. Quindi potrebbe essere non attendibile quando non ci sono ancora sintomi rilevanti o quando i sintomi diminuiscono e si vuole verificare la negatività in caso di Omicron 5. Per questo è meglio fare sempre, qualche giorno dopo un tampone molecolare o rapido in farmacia.

Come si fa il tampone a casa per valutare Omicron 5?

Il numero di tamponi fai da te in commercio è aumentato da quando c’è omicron 5; molte persone lo fanno per capire se hanno una semplice influenza o la variante li ha colpiti. Non è difficile farlo da soli, ecco come si fa:

Comincia con il prelevare il bastoncino, tipo cotton fioc e inserirlo nelle due narici, facendo un paio di giri

Segui la lieve rotazione per prelevare materiale sufficiente a rilevare il virus

Prendi la provetta con il liquido e aprila delicatamente

Immergi dentro il bastoncino e lascia roteare per qualche secondo

e lascia roteare per qualche secondo Apri il tester e mettilo su una posizione piana

fai cadere sull’apposito triangolino qualche goccia di quella soluzione

Aspetta dai 5 ai 10 minuti: se si colorerà una riga vicino alla lettera C è negativo, se si colorano entrambe le lettere è positivo.

Il modello di test fai da te salivare funziona in modo simile, ma il bastoncino deve arrivare anche alla gola per prelevare la saliva. Attenzione però a come si inserisce nel naso, deve andare su per circa 3 cm e non di più altrimenti si rischia di farsi veramente male.

Se il test risulta positivo è opportuno fare anche il test molecolare o antigenico rapido per essere sicuro ed essere inseriti direttamente sulla piattaforma per indicare la positività. Se invece il test è negativo ma si hanno sintomi, meglio sempre fare il tampone molecolare o antigenico per capire se il test è attendibile o meno.