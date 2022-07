Oroscopo domani Paolo Fox, 27 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, mercoledì 27 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 27 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, con Mercurio nel segno, avrai fascino da vendere. A partire dall’11 agosto inoltre, quando arriverà anche Venere, cominceranno due mesi definitivi per alcune scelte che farai. Qualcuno potrebbe prendere una decisione importante riguardo la casa. Di fronte nuovi amici potrebbe decidere di fare un passo indietro, se valuterai che non ne varrà la pena.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani finalmente avrai ritrovato una maggiore tranquillità. Le tensioni dello scorso fine settimana saranno solo un ricordo lontano. Il fatto è che mai come adesso senti il bisogno di avere più capacità di azione senza sentirti intralciato da qualcuno. Comincia fin d’ora a fare programmi per domenica prossima: giornata intrigante per l’amore.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai usare la massima cautela. Il più piccolo commento, espresso male, potrebbe accendere una discussione in amore. Da maggio scorso ti trascini una serie di problemi e tensioni. Cerca di affrontare le prossime 24 con più serenità possibile. Occhio al possibile ritorno di un ex!

Oroscopo domani: Scorpione

Domani con la Luna e Venere in aspetto favorevole dovresti dare più spazio all’amore, perché potrebbe regalarti belle emozioni. Il lavoro e i guadagni sembrano ancora bloccati: tieni duro. Dal prossimo settembre molto si muoverà. Tutti i progetti che stanno cominciando ora, potrebbero avere uno sviluppo interessante. Sono tanti gli Scorpione ce adesso hanno un bisogno crescente di sentirsi di nuovo amati.