Per pulire i pavimenti esterni usa questo trucco geniale e veloce

Pulire i pavimenti esterni è molto importante, specie quando ha piovuto. I temporali e il vento sollevano la polvere e la sporcizia e la portano su balconi, portici e verande. Con questo caldo, però, lavare le parti esterne di casa è piuttosto faticoso. Per questa ragione vogliamo suggerirti un trucco geniale e veloce per pulire i pavimenti esterni con poco sforzo.

Pulire i pavimenti esterni: ecco un trucco veloce e geniale!

Lavare il pavimento esterno con frequenza, almeno due volte al mese, è importante per evitare che si depositi tanta polvere e sporco. Se non hai molto tempo a disposizione oppure il caldo di questi giorni ti toglie le forze, potrai ricorrere a un trucco veloce e geniale.

Ti basterà utilizzare i prodotti giusti per avere sempre rivestimenti esterni impeccabili, in poco tempo e senza faticare troppo. Anziché comprare un detergente al supermercato, potresti prepararlo con le tue mani, usando solo ingredienti naturali.

Il risultato non ti deluderà! In pochi minuti avrai pavimenti esterni brillanti e igienizzati come nuovi! Ecco una semplice ricetta fai-da-te per realizzare un detersivo naturale adatto a tutti i tipi di pavimenti esterni di casa, usando solamente gli ingredienti che conservi in dispensa.

Ricetta fai-da-te per pulire i pavimenti esterni

Acqua calda

2 bicchieri di aceto bianco

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia a scaglie

Dopo aver spazzato con cura, per eliminare gran parte della sporcizia accumulata sui pavimenti esterni, potrai procedere con il lavaggio. A questo punto dovrai riempire un secchio con acqua calda, aggiungere due bicchieri di aceto bianco e del sapone di Marsiglia a scaglie.

Procurati una scopa a setole morbide e immergila nel secchio. Strofina con cura la scopa bagnata su tutto il pavimento, specialmente sugli aloni di sporco più ostinati. Dopodiché puoi passare un panno pulito o il mocio asciutto.

Pulire i pavimenti esterni in marmo: cosa usare?

La miscela fai-da-te descritta sopra andrà bene per qualsiasi tipo di pavimento esterno, tranne che per il marmo. In questo caso l’aceto potrebbe danneggiare il rivestimento. Per questo motivo sarà meglio preparare un detergente a base di bicarbonato di sodio. Di cosa avrai bisogno?

Acqua calda

2 bicchieri di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie

Dopo aver riempito un secchio con acqua calda, bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia potrai procedere con la pulizia del pavimento esterno. Una volta lavato, ricordati di asciugarlo subito dopo, servendoti del mocio asciutto o di un panno pulito.