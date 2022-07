Siamo tutti “costretti” a fare il bucato, trattandosi di un’operazione assolutamente indispensabile per il normale ordinamento quotidiano. Sopratutto nei periodi costellati da maggior calura infatti risulta indispensabile un “cambio” continuo, e l’operazione di lavaggio degli abiti risulta essere qualcosa da effettuare a ritmo anche giornaliero. Oggi siamo abituati ad un corredo estremamente ampio e diversificato di prodotti anche molto specifici per i diversi tipi di macchie abiti, ma anche il bucato più semplice richiede un minimo di esperienza ed attenzione, e l’aiuto di qualche trucchetto può sicuramente semplificarci la vita.

Per un bucato profumato e brillante usa questo trucco geniale e veloce

Utilizzando prodotti naturali come il bicarbonato e aceto è possibile ad esempio ridurre al minimo la comparsa di odori sgradevoli all’interno della lavatrice. Ad esempio a cadenza regolare (circa una volta ogni 2-3 mesi) è consigliabile pulire accuratamente la vaschetta adibita all’inserimento del detersivo utilizzando l’aceto e olio di gomito. Per conferire al nostro bucato una maggiore brillantezza e ridurre anche in questo caso il rischio di odori sgradevoli possiamo inserire l’equivalente di due bicchieri di bicarbonato di sodio all’interno della lavatrice vuota, e dopo il primo ciclo di lavaggio possiamo aggiungere la medesima quantità di aceto bianco e una decina di gocce di olio essenziale a nostra scelta.

Per un’azione più concentrata è possibile sviluppare un ammorbidente fai da te utilizando un litro e mezzo di aceto bianco unito a una decina di goce di olio essenziale da versare in un flacone, e dopo aver mescolato il tutto accuratamente, avendo l’accortenza di agitare sempre il flacone prima di utilizzarlo: è sufficiente utilizzare circa 80-100 ml ad ogni lavaggio in lavatrice di questa soluzione per ottenere risultati sorprendenti in termini di efficacia “pulente” e profumazione naturale.