L’essere umano per “conformazione” sociale e morale è portato a “sistemarsi” in quasi tutti i casi, in diversi momenti della propria esistenza, ma ancora più generalmente è portato a volersi legare sentimentalmente a spiriti affini al proprio pèer vare motivazioni, che vanno dall’etico, al “biologico” fino a quello psicologico. A prescindere dal concetto di amore che abbiamo in mente, la stragrande maggioranza di persone al mondo è portata a provare il desiderio di amare. Ma quali sono secondo lo zodiaco i segni che sono più di altri alla ricerca di amore?

Questi segni zodiacali cercano sempre l’amore! Sai quali sono?

Toro

E’ un segno che interpreta l’amore dal punto di vista “pratico”, ma non per questo non può essere romantico. Però l’amore da solo non basta, ma richiede impegno e grande senso di responsabilità. Non ha l’innamoramento facile ma è sempre portato a vedere del buono in potenziali partner, anche quando non c’è.

Cancro

Trovare l’amore rappreseta uno dei capisaldi per il Cancro che è fondamentalmente sempre portato a cercare un partner che possa incoraggiarlo e supportarlo in ogni momento. Cancro vive spesso con una sorta di “paura della solitudine” che non manca mai di evidenziare.

Sagittario

Trovare l’amore rappresenta qualcosa di altrettanto importante per Sagittario che ha bisogno di uno spirito affine in ogni momento, altrimenti fa bellamente a meno di un partner. Sagittario non è alla ricerca spasmodica di un partner, ma preferisce l’amore sincero, anche uno di tipo “platonico” che possa garantire loro di continuare a fare ciò che amano fare.