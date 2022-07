Il concetto di acidità è assolutamente polivalente, ma nell’ambito “umano” e della psicologia in generale evidenzia un comportamento quantomeno sgradevole e molto “puntiglioso” nei confronti degli altri. Un profilo caratteriale acido è solito fare osservazioni fuori luogo, di cattivo gusto o apertamente provocatorie e caustiche, ma anche nei modi di fare l’acidità di carattere può sfociare nella maleducazione vera e propria. In molti casi si tratta di un tratto che è solo parzialmente gestito e gestibile da parte dei diretti interessati. Quali sono i segni più acidi tra quelli dello zodiaco?

Questi segni zodiacali sono i più “acidi” dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Capricorno

E’ una personalità sempre un po’ spigolosa, puntigliosa e non tratta sempre le persone nella maniera più opportuna. E’ come se avesse spesso o sempre qualcosa da ridire anche quando si trova in un contesto amichevole. Capricorno deve trovarsi completamente a suo agio per “sciogliersi” un po’. Non sempre necessita di una motivazione per essere così acido.

Vergine

Anche se acido Vergine è un segno che non sfocia quasi mai nell’educazione, ma è molto abile nel rendersi decisamente antipatico anche senza una motivazione eccessiva. Profilo anche piuttosto rancoroso, è facile da “deludere” e ogni torto subito viene “legato al dito”. L’acidità è il modo di esprimere il disappunto del segno.

Ariete

E’ acido ma non fa parte della volontarietà del segno. Ariete è semplicemente troppo diretto, molto espansivo e quando pensa qualcosa lo dice, ed è anche piuttosto permaloso. Meglio rendere ogni cntesto adatto alla convivenza con questo segno.