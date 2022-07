Se ami le spiagge sabbiose, ecco dove andare in Sicilia. “spettacolare”

Soffici granelli, mare cristallino e una cornice naturalistica da lasciare con il fiato sospeso: ecco cosa vi regaleranno le migliori spiagge di sabbia della Sicilia. Si tratta dei luoghi più belli per chi cerca un’atmosfera di completo relax. Ideale anche per le famiglie, dove i più piccoli potranno giocare in libertà lungo la riva e voi potete godervi il sole in tutta tranquillità.

La spiaggia dei Giardini Naxos

La spiaggia di Giardini Naxos è una delle località balneari più importanti e frequentate della Sicilia. Si estende per circa 4 km a sud di Taormina, da capo Schisò a Capo Taormina. Lungo il litorale si alternano spiagge libere a spiagge attrezzate con stabilimenti balneari e ristoranti. Insieme alle spiagge, il suo lungomare di Giardini è considerato come una delle attrazioni più belle e spettacolari. Da citare c’è sicuramente una delle spiagge più beò. Situata in direzione della foce del fiume Alcantara, si trova la spiaggia di Schisò, caratterizzata da sabbia fine e dorata e contornata da una vegetazione rigogliosa: il verde della macchia mediterranea fa da contrasto con il blu dello Jonio.

San Vito lo Capo, Trapani

San Vito Lo Capo è una località balneare nella provincia nord di Trapani, situata precisamente nella zona nord-occidentale della Sicilia, nel golfo di Macari. Il mare è meraviglioso, tanto da essere paragonato a quello dei Caraibi. Un viaggio a San Vito Lo Capo è una meravigliosa esperienza per chi ama il mare e la natura. La spiaggia del centro di San Vito Lo Capo è un enorme arenile libero lungo tre chilometri. La sabbia è bianca ed il mare cristallino con fondali abbastanza bassi. Nel 2021 la grande spiaggia di San Vito Lo Capo è stata premiata con la bandiera verde, quindi particolarmente adatta ai bambini.

Punta Secca, Ragusa

Uno dei luoghi più belli della Sicilia si trova oggi in un piccolo borgo di mare, in una frazione di Santa Croce Camerina, Ragusa. Per la gente del posto è “a sicca”, cioè la secca, probabilmente per la presenza di una piccola formazione di scogli (cioè una secca) proprio di fronte alla spiaggia di levante. La frazione balneare ha conosciuto grande popolarità proprio grazie alla fiction di Rai, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. L’unicità del luogo sta anzitutto nel fatto che si trova praticamente sulla sabbia.Un’esperienza unica, che consente di affacciarsi sul mare nel vero senso della parola. I romanzi hanno preso forma in questa zona, diventata una meta di culto grazie allo straordinario cast della fiction di Rai1. Inoltre, il paesaggio è reso ancora più caratteristico dal faro.