Se cerchi detersivi naturali ed efficaci, cerca nell’etichetta questa voce

Se si vuole utilizzare prodotti ecologici bisogna saperli riconoscere. Fare le faccende domestiche è un impegno quotidiano e per assolverlo nel modo migliore bisogna scegliere i detersivi naturale giusti. Gesti che possono essere più consapevoli e rispettosi per la salute e per l’ambiente se acquisti detergenti ecologici.

Se si vuole pulire casa e rispettare l’ambiente devi acquistare detergenti bio e per farlo occorre avere tutte le informazioni necessarie.

È nelle formulazioni che si trova la sostanziale differenza, soprattutto nella qualità e quantità dei tensioattivi presenti. I tensioattivi sono sostanze che producono schiuma, sciolgono lo sporco e fanno scivolare via l’acqua e possono essere di origine vegetale o petrolchimica.

Questi ultimi si trovano in grossa percentuale nei prodotti per la pulizia più tradizionali e anche nei falsi prodotti ecologici con concentrazioni minori, ma comunque presenti. Un detersivo, quindi, può essere definito ecologico anche se contiene queste sostanze ma, ovviamente, tu cerchi i veri prodotti ecologici.

Se cerchi detersivi natuali ed efficaci, cerca nell’etichetta questa voce

Riconoscere i veri detersivi ecologici è possibile solo se sai cos’è un’etichetta e da quali elementi si compone.

Una voce importante è l’INCI, acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, che trovi nella composizione, è l’elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto.

I tensioattivi nelle confezioni si trovano con la dicitura: Sodium laureth sulfate, Magnesium Laureth sulfate, MEA Laureth Sulfate, Amonium laureth sulfate, SLES.

Se trovi questi nomi sulla confezione, anche se indicati con percentuali inferiori al 5%, sei davanti ad un prodotto chimico, aggressivo per l’ambiente e, in alcuni casi, anche per la pelle.

I detersivi ecologici contengono tensioattivi di origine vegetale come: Coco Glucoside & Gliceryl Oleate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaina, Esterquat, Sodium Lauroyl Sarcosinate.

Questi sono elementi di origine naturale con un ottimo potere pulente, derivanti dall’olio d’oliva o dal cocco, biodegradabili e con un bassissimo impatto sulla natura.

Completano la composizione dei veri detersivi ecologici le profumazioni naturali, la presenza di oli essenziali e, nel caso dei detergenti bio, ingredienti provenienti da coltivazione biologica.

Se vuoi sapere se quelli che hai scelto sono degli autentici detergenti bio devi riconoscere le certificazioni ecologiche, bio e vegan che trovi ben esposte sul retro di ogni confezione.